Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:30

Пять шагов к идеальному десерту: рулет из печенья, который готовится за 1 час

Как приготовить рулет из печенья без выпечки: рецепт от кулинарного эксперта

Задумывались ли вы, как быстро приготовить вкусный десерт, не включая духовку? Рулет из печенья без выпечки — это идеальный вариант! Он готовится из простых ингредиентов и станет отличным угощением для всей семьи. А благодаря творожной начинке, он не только вкусный, но и полезный.

Ингредиенты

  • Печенье — 200 г
  • Молоко — 50 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Творог — 300 г
  • Сахар — 2 ст. ложки
  • Какао — 2 ст. ложки
  • Варенье — 3 ст. ложки (по желанию)
  • Ванилин — 1 г

Пошаговое приготовление

Перед началом приготовления достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Выбирайте качественное масло без растительных жиров. Для рулета подойдет любое песочное печенье, а творог лучше использовать мягкий и жирный, например, домашний.

Поместите печенье в блендер и измельчите до состояния крошки. Если блендера нет, можно использовать скалку, положив печенье в плотный пакет. Пересыпьте крошку в глубокую чашу. В крошку добавьте какао и молоко. Используйте натуральное какао, а не напитки типа Несквик.

Тщательно перемешайте все ингредиенты руками. Если масса получится слишком сухой, добавьте немного молока; если слишком жидкой — добавьте печенья. Застелите доску пищевой пленкой и выложите на нее шоколадную массу, формируя прямоугольник.

Смешайте творог, сахар, ванилин и сливочное масло. Если творог крупинчатый, пробейте его блендером или протрите через сито для однородной текстуры. Равномерно распределите творожную начинку по поверхности печенья. По желанию, можно добавить варенье, джем или ягоды в центр рулета.

С помощью пленки аккуратно сверните массу в плотный рулет. Уберите его в холодильник на несколько часов или в морозильник на 1 час. После застывания нарежьте рулет на порции и подавайте к столу.

