Нежность во рту и никакой духовки: десерт, который заставит забыть о сложностях кухни

Представьте: десерт, который тает во рту, готовится за считанные минуты и радует всех без исключения. Хотите узнать, как создать такой шедевр из простых продуктов? Этот рецепт торта из печенья и творога без выпечки — именно то, что нужно! Он нежный, вкусный и идеален для любого случая. Давайте приготовим его вместе!

Ингредиенты

Печенье: 300 г (выберите любимое — светлое или шоколадное)

Творог: 200 г

Сливки жирные (33-35%): 200 г

Сахарная пудра: 3 ст. л.

Молоко: 1 стакан

Шоколад: 100 г

Пошаговый рецепт

Подготовка ингредиентов. Соберите всё необходимое. Вкус торта зависит от печенья, так что выбирайте по вкусу. Творог разомните вилкой — если он сухой, добавьте молока или сливок для мягкости. Можно взять уже протёртый творог.

Взбиваем крем. Взбейте сливки с сахарной пудрой до пышной массы. Сливки должны быть жирными (не менее 33%), иначе крем не получится устойчивым. Смешиваем. Аккуратно соедините взбитые сливки с творогом венчиком.

Готовим к сборке. Налейте молоко в чашку и подготовьте печенье. Собираем торт. Застелите форму пищевой плёнкой. Обмакните каждое печенье в молоко и выложите на дно. Добавьте слой творожного крема. Повторяйте слои, пока ингредиенты не закончатся.

Охлаждаем. Накройте торт плёнкой и поставьте в холодильник на несколько часов (лучше на ночь), чтобы он пропитался и застыл. Финальные штрихи. Достаньте торт из формы, снимите плёнку. Подровняйте края, если нужно. Натрите шоколад и обсыпьте им торт. Можно добавить молотые орехи или полить растопленным шоколадом.

Украшаем и подаём. Украсьте по вкусу. Наслаждайтесь чаепитием с семьёй!

Этот торт — настоящий хит: простой, вкусный и без плиты. Попробуйте, и он станет вашим любимым десертом.