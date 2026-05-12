бомбоубежище
© commons.wikimedia.org by я is licensed under CC BY-SA 3.0
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 13:47

Безопасность под землей: в Нижнем Новгороде готовят централизованный список укрытий

Власти Нижнего Новгорода приступили к формированию официального реестра подземных пространств, предназначенных для укрытия жителей в случае ракетной угрозы или атак беспилотных аппаратов. Профильные ведомства проводят ежегодную инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны и потенциально пригодных заглубленных помещений для их последующего переоборудования в военное время. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Специалисты Управления ГОЧС подчеркивают, что по завершении проверки и систематизации всех данных обновленный перечень убежищ будет опубликован в открытом доступе. Жители города смогут найти актуальную информацию на официальном ресурсе городской администрации в разделе, посвященном вопросам безопасности населения.

Параллельно в Нижнем Новгороде функционирует муниципальный сегмент региональной системы оперативного оповещения, предназначенный для своевременного информирования горожан о чрезвычайных ситуациях. Согласно заявлению представителей ведомства, данная инфраструктура включает в себя 109 точек охвата и семь локальных систем. Это техническое решение позволяет эффективно транслировать сигналы тревоги при возникновении воздушных угроз в режиме реального времени.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.

