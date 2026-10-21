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Медведица с медвежатами в лесу
Медведица с медвежатами в лесу
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Главная / Нижегородская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 14:28

Свалка стала приманкой для хищников: нижегородский министр объяснил, почему медведи выходят к сёлам

В Нижегородской области участились случаи выхода диких животных, включая медведей и лис, к населенным пунктам. По мнению специалистов, основной причиной такого поведения является легкий доступ к пищевым отходам на несанкционированных свалках. Ситуацию прокомментировал глава регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьев, пишет ИА "В городе N".

Для сдерживания популяции хищников власти уже используют экономические рычаги, увеличив размер выплат за добычу волков и лис. Тем не менее, для эффективного контроля ситуации с медведями необходима корректировка законодательства на федеральном уровне, соответствующую инициативу правительство области направит в Минприроды РФ.

"Я думаю, если федеральные органы власти услышат предложения регионов, в том числе Нижегородской области, то к следующему сезону охоты вопрос может быть решен", — поделился министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьев.

В настоящее время профильное ведомство оперативно реагирует на каждое сообщение о появлении косолапых вблизи жилых зон. Сотрудники министерства выезжают на места для оценки обстановки и принятия необходимых мер, включая возможное регулирование численности животных. По словам главы ведомства, системный подход поможет минимизировать риски для местных жителей в ближайшем будущем.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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