В Нижегородской области с апреля 2026 года изменится график движения всех видов транспорта

В апреле текущего года транспортная инфраструктура Нижегородской области претерпевает существенные изменения: региональные власти анонсировали корректировку графиков движения автобусов, запуск новых железнодорожных сообщений и переход на летнее расписание работы канатной дороги. Пассажиров ожидают расширение географии маршрутов, обновление нумерации ряда рейсов в Кстовском районе и плановое повышение стоимости проезда на отдельных межмуниципальных направлениях. Общественные изменения также коснутся работы водного транспорта, навигация которого стартует в конце месяца. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Изменения затронули работу популярных городских автобусов № 74, № 94, № 99 и № 171, а также электробусов Э-6 и Э-13, расписание которых адаптировано для повышения удобства пассажиров. Вместе с тем, корректировки ожидают и жителей Балахны, где вводятся дополнительные рейсы и меняется схема движения транспорта.

С 15 апреля на ряде межмуниципальных маршрутов Шарангского округа, включая направления на Урень, Шахунью и Йошкар-Олу, произойдет индексация тарифов на проезд. Одновременно с этим, в Кстовском районе три автобусных маршрута переходят на регулируемые тарифы с присвоением новых номеров. Помимо изменений в автомобильном сообщении, важные корректировки коснутся и пригородных электропоездов: с 4 апреля вводятся новые составы, а для некоторых поездов, следующих из Арзамаса и Сергача, предусмотрена временная замена на автобусное сообщение из-за проведения ремонтных работ на путях.

Завершение данных инфраструктурных трансформаций ознаменуется открытием навигационного сезона речного транспорта, запланированным на 25 апреля. Нижегородцы смогут воспользоваться услугами водного сообщения, причем до наступления календарного лета стоимость прогулочных и экскурсионных билетов сохранится на уровне предыдущего года. Данные меры направлены на поддержание стабильности пассажирских перевозок и обеспечение доступности различных видов транспорта для населения в весенний период.