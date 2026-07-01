Стало известно, как нижегородцы отреагировали на отмену налички в транспорте города

В Нижнем Новгороде с 1 июля вступил в силу полный запрет на использование наличных денег для оплаты проезда в общественном транспорте. Система перешла на безналичный расчет после нескольких переносов сроков, которые власти обосновывали необходимостью адаптации пассажиров и снижением нагрузки на водителей. Несмотря на опасения горожан и жалобы в контролирующие органы, нововведение официально начало функционировать во всех видах муниципального транспорта. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Первые проверки на маршрутах показали, что большинство пассажиров заранее подготовились к изменениям и активно используют транспортные или банковские карты. В автобусах и электробусах приемные окошки в кабинах водителей закрыты, а кондукторы информируют о невозможности принять монеты или купюры.

Для тех, кто оказался в салоне без карты, власти предусмотрели возможность оплаты через попутчиков — пассажир может передать наличные другому человеку, который произведет списание со своего электронного носителя. В трамваях города дополнительно запустили звуковое оповещение, напоминающее о новых правилах и альтернативных методах расчета. Стартовый день работы системы прошел без серьезных конфликтов и сбоев в работе валидаторов, охватив все категории граждан от пенсионеров до школьников.