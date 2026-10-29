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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:46

Неожиданный финансовый прорыв Нижнего Новгорода: бюджет получил мощный импульс от гостей города

С начала текущего года казна Нижнего Новгорода пополнилась более чем на 91 млн рублей за счет сбора туристического налога. Стабильные налоговые поступления от индустрии гостеприимства играют важную роль в формировании доходной части городского бюджета. Информацию об актуальных финансовых показателях предоставили представители департамента финансов местной администрации. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Наиболее высокие показатели сборов были зафиксированы в апреле и июле, когда в бюджет поступило 31,1 млн и 52,5 млн рублей соответственно. Такой график платежей обусловлен законодательно установленными сроками, согласно которым средства должны быть перечислены не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

"План доходов по туристическому налогу в бюджете города установлен на 2026 год в сумме 200 млн рублей", — уточнили в департаменте.

Дополнительно в ведомстве отметили, что показатели по туристическому сбору вписываются в общую динамику наполнения городской казны. Ранее администрация города объявляла об увеличении итоговых сумм доходов и расходов Нижнего Новгорода на текущий год более чем на 654 млн рублей. Стабильное поступление налогов от туристического сектора позволяет городу успешнее реализовывать запланированные экономические проекты.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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