Неожиданный финансовый прорыв Нижнего Новгорода: бюджет получил мощный импульс от гостей города

С начала текущего года казна Нижнего Новгорода пополнилась более чем на 91 млн рублей за счет сбора туристического налога. Стабильные налоговые поступления от индустрии гостеприимства играют важную роль в формировании доходной части городского бюджета. Информацию об актуальных финансовых показателях предоставили представители департамента финансов местной администрации. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Наиболее высокие показатели сборов были зафиксированы в апреле и июле, когда в бюджет поступило 31,1 млн и 52,5 млн рублей соответственно. Такой график платежей обусловлен законодательно установленными сроками, согласно которым средства должны быть перечислены не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

"План доходов по туристическому налогу в бюджете города установлен на 2026 год в сумме 200 млн рублей", — уточнили в департаменте.

Дополнительно в ведомстве отметили, что показатели по туристическому сбору вписываются в общую динамику наполнения городской казны. Ранее администрация города объявляла об увеличении итоговых сумм доходов и расходов Нижнего Новгорода на текущий год более чем на 654 млн рублей. Стабильное поступление налогов от туристического сектора позволяет городу успешнее реализовывать запланированные экономические проекты.