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Монахи у храма
Монахи у храма
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Главная / Нижегородская область
Марк Ульянов Опубликована вчера в 12:45

Спал в горной хижине ради рассвета на вершине: нижегородец покорил священную Фудзи и рассказал, сколько стоит Япония

Нижегородец Демид Медведев в июле совершил 10-дневное путешествие по Японии и рассказал ИА "В городе N" о поездке по маршруту Осака — Киото — гора Фудзи — Токио. По его словам, вопреки распространенному мнению, страна оказалась не такой уж дорогой: на двоих с другом они потратили около 250 тысяч рублей без учета авиаперелета, при этом ни в чем себе не отказывая.

Путешествие началось с Осаки, где нижегородца впечатлил храм Кацуо-дзи с тысячами фигурок-талисманов дарума. Оттуда путешественники съездили в древнюю Нару — первую постоянную столицу Японии, где по территории свободно гуляют священные олени, а во время подъема к храмовому комплексу Фусими-Инари-тайся в Киото туристы неожиданно встретили группу диких кабанов. По мнению Медведева, это показывает, насколько гармонично в Японии соседствуют дикая природа и технологический прогресс.

Главным событием поездки стало восхождение на гору Фудзи — священную для японцев вершину. Путешественники выбрали живописный маршрут Субашири через лес, а ночь перед подъемом на рассвете провели в горной хижине (палатки на горе запрещены) — это оказалось самым дорогим жильем за всю поездку, почти 9 тысяч рублей с человека за несколько часов сна. По словам автора, ощущение от подъема на пик главной святыни Японии не сравнится ни с чем и остается воспоминанием на всю жизнь.

В Токио путешественникам повезло раздобыть билеты в театр кабуки на постановку по мотивам "Принцессы Мононоке" Хаяо Миядзаки, а также они успели посетить национальный музей с самурайскими доспехами и старинными кимоно, храм Суитэнгу, куда японки приезжают молиться о здоровье во время беременности, и культовые локации современного Токио — перекресток Сибуя со статуей Хатико и район Синдзюку с гигантским 3D-табло с котом.

Отдельно Медведев отметил доступность страны для туристов: транспортная карта IC card, которую бесплатно оформляют в аэропорту, работает в метро, электричках и даже магазинах, а цены на еду в Киото и Осаке оказались ниже, чем в Нижнем Новгороде. Главный совет путешественникам — заранее продумывать маршрут при посещении нескольких городов, поскольку вывески в Японии не всегда дублируются на английском языке.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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