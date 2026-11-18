В Нижегородской области завершается уборка масличных культур. По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, к 16 ноября обмолот проведен на 85,8 тыс. га, что составляет 95,2% от общего объема посевов в 90,1 тыс. га.

Общий объем собранных маслосемян достиг 159,5 тыс. т при средней урожайности 18,6 ц/га. Наибольший вклад в производство внесли хозяйства Сеченовского округа (32,6 тыс. т), Перевозского (13,4 тыс. т) и Лукояновского (12,4 тыс. т). Также значимые объемы зафиксированы в Гагинском (11,6 тыс. т), Вадском (10,6 тыс. т) и Бутурлинском (10,0 тыс. т) округах.

Структура сбора и показатели культур

Основную долю в валовом сборе занял рапс — на него пришлось 40,1% общего объема. С 31,8 тыс. га собрано более 64 тыс. т культуры при урожайности 20,1 ц/га. Далее по объему следуют соя (25,5% сбора), подсолнечник (23,9%) и лен (10,5%).

Технические показатели по остальным культурам распределились следующим образом:

Соя: обмолот с 21,5 тыс. га, намолочено 40,6 тыс. т (урожайность 18,9 ц/га);

Подсолнечник: уборка с 17,7 тыс. га, получено более 38 тыс. т (урожайность 21,5 ц/га);

Лен: уборка с 14,8 тыс. га, собрано 16,8 тыс. т (урожайность 11,4 ц/га).

Динамика производства масличных в регионе за последние три года показывает рост более чем в два раза по сравнению с 2024 годом, когда было получено 71,1 тыс. т.

Изменение посевных площадей

Спрос на рапсовое масло и шрот на внутреннем и экспортном рынках привел к увеличению площадей под озимый рапс. В 2026 году посевы данной культуры выросли на 62% относительно уровня 2025 года: с 16,3 тыс. га до 26,4 тыс. га.