Транспортная система Нижнего Новгорода: первые ночные рейсы поставили перед мэрией серьезный вопрос

В Нижнем Новгороде с 1 июня запустили четыре ночных автобусных маршрута, которые связывают центр города с отдаленными микрорайонами в период с 22:00 до 02:00. Тестовый режим продлится до конца сентября, при этом стоимость проезда осталась на дневном уровне — 40 рублей. Основные направления включают Верхние Печеры, Щербинки, Автозавод и Сормово с пересадочным узлом на площади Минина и Пожарского. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Журналистское тестирование показало, что на линиях работают чистые автобусы ПАЗ Vector Next и транспорт большого класса, оснащенные терминалами бесконтактной оплаты. Однако в ходе рейдов зафиксированы сбои в работе навигационных систем и отклонения от графика в пределах трех минут, что критично при больших интервалах движения.

"Впрочем, незадолго до прибытия 160-й все же возник на схеме в приложении. На остановку он прибыл с задержкой в три минуты", — рассказала корреспондент.

Несмотря на наличие утвержденного расписания, пассажиры жалуются на длительные перерывы между рейсами, достигающие полутора часов после полуночи. Жители в социальных сетях указывают на отсутствие прямых ночных рейсов в Московский и Кстовский районы, а также на пропуски остановок водителями в первые дни работы. В Центре развития транспортных систем подтвердили наличие проблем с дисциплиной и пообещали усилить контроль за соблюдением временных интервалов.