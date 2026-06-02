Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автобусная остановка
Автобусная остановка
© unsplash.com by Michael Förtsch is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Приволжский федеральный округ
Арсений Громов Опубликована сегодня в 20:18

Транспортная система Нижнего Новгорода: первые ночные рейсы поставили перед мэрией серьезный вопрос

В Нижнем Новгороде с 1 июня запустили четыре ночных автобусных маршрута, которые связывают центр города с отдаленными микрорайонами в период с 22:00 до 02:00. Тестовый режим продлится до конца сентября, при этом стоимость проезда осталась на дневном уровне — 40 рублей. Основные направления включают Верхние Печеры, Щербинки, Автозавод и Сормово с пересадочным узлом на площади Минина и Пожарского. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Журналистское тестирование показало, что на линиях работают чистые автобусы ПАЗ Vector Next и транспорт большого класса, оснащенные терминалами бесконтактной оплаты. Однако в ходе рейдов зафиксированы сбои в работе навигационных систем и отклонения от графика в пределах трех минут, что критично при больших интервалах движения.

"Впрочем, незадолго до прибытия 160-й все же возник на схеме в приложении. На остановку он прибыл с задержкой в три минуты", — рассказала корреспондент.

Несмотря на наличие утвержденного расписания, пассажиры жалуются на длительные перерывы между рейсами, достигающие полутора часов после полуночи. Жители в социальных сетях указывают на отсутствие прямых ночных рейсов в Московский и Кстовский районы, а также на пропуски остановок водителями в первые дни работы. В Центре развития транспортных систем подтвердили наличие проблем с дисциплиной и пообещали усилить контроль за соблюдением временных интервалов.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новая жизнь магистрали: в Нижегородской области обновят ключевое дорожное направление 12.05.2026 в 13:44

Специалисты анонсировали масштабный план по модернизации ключевой транспортной артерии, объединяющей важные районы региона для повышения уровня безопасности.

Читать полностью » Трамвайное движение выходит на новый уровень: как идет ремонт у парка 07.05.2026 в 16:51

Масштабное обновление транспортной сети в одном из ключевых районов мегаполиса выходит на финальную стадию подготовки основания и укладки полотна.

Читать полностью » Больше мест для поездок: РЖД готовит сдвоенные поезда для майского трафика Москва — Нижний Новгород 05.05.2026 в 13:57

Горьковская железная дорога меняет формат обслуживания на популярном маршруте, чтобы справиться с ожидаемым ажиотажем в предстоящие выходные дни.

Читать полностью » В Нижнем Новгороде внедрят новые алгоритмы управления светофорами на майские праздники 30.04.2026 в 17:44

В преддверии праздничных выходных городские службы готовят масштабное технологическое решение, призванное изменить привычный ритм перемещения автомобильного потока.

Читать полностью » Конец едкого дискомфорта: мэр Шалабаев оценил ситуацию с вонью в Нижнем Новгороде 28.04.2026 в 17:25

В столице Приволжья реализовали масштабный проект по обновлению городской инфраструктуры, чтобы предотвратить распространение дискомфортных ароматов в жилых зонах.

Читать полностью » Мэрия Нижнего Новгорода ограничила доступ к аварийному зданию в Плотничном переулке 16.04.2026 в 16:44

Жителей исторического квартала предупредили о возможных рисках из-за технического состояния одного из строений и введении специальных мониторинговых мероприятий.

Читать полностью » Борьба с разливом: МЧС оценило последствия весеннего паводка под Нижним Новгородом 13.04.2026 в 15:28

Специалисты экстренных служб Нижегородской области зафиксировали изменение уровня воды на транспортных путях и частных территориях в нескольких районах региона.

Читать полностью » В Нижегородской области с апреля 2026 года изменится график движения всех видов транспорта 09.04.2026 в 16:43

Масштабная трансформация затронет ключевые направления регионального сообщения, включая обновление схем движения и запуск сезонных видов перемещения в области.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Диагноз по листу: 7 причин, которые могут оставить вас без урожая клубники
Недвижимость
Вас дурят в магазине? Почему погонный метр может быть дешевле, а стоить дороже
Садоводство
СНТ поставило шлагбаум на въезде: один нюанс решает, законно ли перекрыли дорогу
Авто и мото
"Настучал" по правилам: как правильно отправить жалобу в ГИБДД, чтобы её точно рассмотрели
Экономика
Финансовая свобода начинается не с миллионов: вот где прячется лишняя тысяча
Садоводство
Подземный саботаж: как распознать ростковую муху до того, как станет поздно
Красота и здоровье
Летние перепады температуры проверят сердце на прочность: вот что важно помнить в это время
Авто и мото
Деталь, которая обманывает компьютер вашего авто: как "невидимая" поломка увеличивает расход
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet