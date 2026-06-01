Метро в Нижнем Новгороде
© commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов is licensed under CC BY-SA 4.0
Арсений Громов Опубликована сегодня в 18:29

Многотонные детали уже под землей: в Нижнем Новгороде готовят к запуску ключевой механизм метро

В Нижнем Новгороде специалисты выходят на финальный этап сборки второго тоннелепроходческого щита. Работы развернули в стартовом котловане неподалеку от станции метро "Горьковская". Об этом сообщает ИА "В городе N".

На строительную площадку уже доставили ключевые узлы оборудования. Тяжеловесные элементы, включая ротор, опустили в котлован с помощью подъемных кранов, при этом масса отдельных деталей достигает 90 тонн.

Рабочие планируют приступить к пуско-наладочным операциям в ближайшие дни. Согласно графику, этот этап пройдет в период с 2 по 7 июня. После завершения всех проверок комплекс приступит к проходке тоннеля.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

