Многотонные детали уже под землей: в Нижнем Новгороде готовят к запуску ключевой механизм метро

В Нижнем Новгороде специалисты выходят на финальный этап сборки второго тоннелепроходческого щита. Работы развернули в стартовом котловане неподалеку от станции метро "Горьковская". Об этом сообщает ИА "В городе N".

На строительную площадку уже доставили ключевые узлы оборудования. Тяжеловесные элементы, включая ротор, опустили в котлован с помощью подъемных кранов, при этом масса отдельных деталей достигает 90 тонн.

Рабочие планируют приступить к пуско-наладочным операциям в ближайшие дни. Согласно графику, этот этап пройдет в период с 2 по 7 июня. После завершения всех проверок комплекс приступит к проходке тоннеля.