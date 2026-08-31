Огромные очереди уйдут в прошлое: метро Нижнего Новгорода полностью поменяет пропускную логику

Нижегородский метрополитен проходит масштабную модернизацию пропускной системы. Специалисты намерены полностью обновить оборудование на всех действующих станциях в ближайшие годы. Проект направлен на замену изношенных механизмов современными устройствами. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Рабочие уже завершили монтаж на станции "Заречная", где начали работать 22 новых аппарата. Сейчас технические бригады МП "Нижегородское метро" ведут демонтаж и установку оборудования на станции "Московская". Согласно планам Центра развития транспортных систем, обновление технической базы на всех объектах подземки закончится к 2030 году.

Параллельно с обновлением инфраструктуры продолжается расширение транспортной сети города. В частности, строительные бригады вернулись на площадку будущей станции метро на улице Родионова. Власти рассчитывают, что комплексный подход к ремонту и строительству повысит надежность работы городского транспорта.