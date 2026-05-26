Метро в Нижнем Новгороде
© commons.wikimedia.org by Алексей Трефилов is licensed under CC BY-SA 4.0
Арсений Громов Опубликована сегодня в 11:27

Что сейчас происходит на Свободе и Сенной: новые подробности строительства метро в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжается реализация масштабных инфраструктурных проектов, направленных на расширение городской транспортной сети. Ключевым этапом развития метрополитена стало строительство новых станций на площадях Сенная и Свобода, к которым активно прокладываются тоннели. В настоящее время производственные площадки функционируют на улице Максима Горького и в районе торгового центра "Счастье" на улице Белинского. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Работы по возведению метрополитена требуют сложной технической подготовки, включая сборку специализированного оборудования для проходки. На улице Горького специалисты заняты сборкой двух щитов, которым предстоит проложить 730-метровые тоннели в направлении площади Свободы.

Параллельно ведется подготовка к созданию тупиковых веток за действующей станцией "Горьковская".

На текущих этапах строительства рабочие завершили монтаж армированных каркасов на площади Свободы и приступили к установке монолитных конструкций в котловане. В районе торгового центра "Счастье" внимание сосредоточено на возведении тоннельной вентиляции и систем водоотлива. Тем временем на площади Сенной, где завершена основная прокладка двух тоннелей, продолжается вынос коммуникаций и разработка котлована для оборотных тупиков.

Согласно актуальным планам, завершить строительство и сдать новые станции метро в эксплуатацию планируется к августу 2027 года. Город также ведет масштабные работы по возведению других значимых объектов, включая ИТ-кампус "Неймарк" и дублер проспекта Гагарина. Интеграция этих архитектурных и транспортных решений должна существенно трансформировать облик Нижнего Новгорода.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам

