В Нижегородской области до конца 2027 года планируется полностью завершить масштабную реорганизацию региональных медицинских учреждений. Процесс объединения больниц в межрайонные медицинские центры призван повысить эффективность использования ресурсов и сделать специализированную помощь доступнее для жителей региона. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Масштабные преобразования уже затронули десятки районных больниц, которые были объединены в первые шесть межрайонных центров. В настоящее время активная фаза объединения продолжается еще на восьми территориях, а завершение всех запланированных мероприятий намечено на 2028 год.

"Все учреждения продолжат работу в штатном режиме — изменения касаются только организационно-правовой стороны их работы", — подчеркнули в региональном Минздраве.

Представители профильного ведомства особо отметили, что проводимая реорганизация не предусматривает закрытия больниц в районах области. Кроме того, изменения не приведут к сокращению штата медицинских работников или уменьшению коечного фонда в лечебных учреждениях. По остальным территориям Нижегородской области вопросы дальнейшей реорганизации в настоящее время находятся на стадии детальной проработки.