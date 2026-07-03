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Рысь
Рысь
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Главная / Приволжский федеральный округ
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:08

Лесная популяция набирает обороты: рысей в Нижегородской области насчитали уже 625 особей

В Нижегородской области насчитали 625 рысей по состоянию на 2026 год. Популяция хищников стабильно растет последние пять лет, причем текущие показатели еще не достигли пиковых значений. Тенденция объясняется увеличением кормовой базы, в частности поголовья зайцев и косуль. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Численность животных за последние годы заметно увеличилась: в 2022 году фиксировали 339 особей, в 2023-м — 402, в 2024-м — 499, а в 2025 году — 622 рыси.

"Рост численности рыси за последние пять лет продолжается, и еще не достиг своих максимальных значений", — отметили в региональном Минлесхозе

Наиболее плотно хищники заселяют лесные массивы Заволжья. В Варнавинском округе обитают 96 особей, в Сокольском — 51, в Шахунье — 45, в Семеновском округе — 44, в Уренском — 32, а в Воскресенском — 31 рысь. В Предволжье лидером по числу животных стала Выкса с 40 особями, а в Навашинском и Бутурлинском округах зафиксировали по 28 зверей.

В остальных частях региона плотность популяции ниже. В междуречье Волги и Оки встречаются лишь единичные экземпляры рысей. На юге области ареал вида охватывает лесные территории от верховьев рек Кудьма и Сережа до бассейна Мокши.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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