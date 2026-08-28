Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Блистер с таблетками
Блистер с таблетками
© NewsInfo.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Главная / Нижегородская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 14:43

Лекарства для щитовидки пропали: Минздрав Нижегородской области раскрыл реальную ситуацию с запасами

Нижегородский Минздрав прокомментировал ситуацию с дефицитом зарубежного препарата для щитовидной железы. В ведомстве утверждают, что в пунктах сети "Государственная аптека" сейчас достаточно медикаментов с действующим веществом левотироксин натрия. Чиновники ссылаются на данные мониторинга областной фармации, подтверждающие наличие доступных аналогов. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Жалобы от пациентов начали поступать еще в начале августа, когда привычный препарат исчез с прилавков. Представители министерства подчеркивают, что льготные и розничные государственные аптеки обеспечены заменителями от разных производителей во всех необходимых дозировках.

"В каждой аптечной организации розничной сети "Государственная аптека" представлены препараты с международным непатентованным наименованием "Левотироксин натрия" разных производителей во всех дозировках. По вопросам наличия препарата в негосударственных аптеках просим обращаться непосредственно к руководству аптек", — рассказали в региональном Минздраве.

Несмотря на наличие дженериков, найти оригинальный препарат в коммерческих аптеках города до сих пор не удается.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Новости
Авто и мото
Едут вдвоем и не замечают запрета: почему такие самокатчики особенно злят москвичей
Авто и мото
Выбор цвета автомобиля: как оттенки кузова влияют на стоимость перепродажи и статус владельца
Экономика
Цифровой рубль доберется не до всех смартфонов: владельцев каких гаджетов неприятный нюанс
Недвижимость
Мастера ремонта назвали основные ошибки при подборе материалов для скрытого плинтуса в помещениях
Еда
Шпроты из Латвии, Эстонии и России: как выбрать качественные рыбные консервы в магазине
Еда
Советская трехлитровая банка: причины массового внедрения стеклянной тары в пищевую промышленность
Садоводство
Забытые овощи с бабушкиных грядок: возвращение этих культур кардинально изменило зимние запасы дачников
Экономика
Россиянам разрешат работать сверх нормы вдвое дольше: вот где скрывается опасный нюанс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet