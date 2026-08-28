Лекарства для щитовидки пропали: Минздрав Нижегородской области раскрыл реальную ситуацию с запасами

Нижегородский Минздрав прокомментировал ситуацию с дефицитом зарубежного препарата для щитовидной железы. В ведомстве утверждают, что в пунктах сети "Государственная аптека" сейчас достаточно медикаментов с действующим веществом левотироксин натрия. Чиновники ссылаются на данные мониторинга областной фармации, подтверждающие наличие доступных аналогов. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Жалобы от пациентов начали поступать еще в начале августа, когда привычный препарат исчез с прилавков. Представители министерства подчеркивают, что льготные и розничные государственные аптеки обеспечены заменителями от разных производителей во всех необходимых дозировках.

"В каждой аптечной организации розничной сети "Государственная аптека" представлены препараты с международным непатентованным наименованием "Левотироксин натрия" разных производителей во всех дозировках. По вопросам наличия препарата в негосударственных аптеках просим обращаться непосредственно к руководству аптек", — рассказали в региональном Минздраве.

Несмотря на наличие дженериков, найти оригинальный препарат в коммерческих аптеках города до сих пор не удается.