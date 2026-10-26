Миллион шагов по древним камням: летний маршрут по стене нижегородского кремля закроют 5 ноября

В Нижегородском кремле готовятся к переходу на зимний режим работы популярных туристических объектов. Летний маршрут по крепостной стене будет окончательно закрыт для посетителей с 5 ноября текущего года. Об этом сообщает ИА "В городе N".

С наступлением ноября гостям предложат альтернативный зимний вариант прогулки, пролегающий между Дмитриевской и Часовой башнями. Данный формат экскурсии также предусматривает осмотр экспозиций, расположенных в башнях кремля. Уточняется, что обновленный маршрут будет доступен для посещения ежедневно в период с 10:00 до 20:00.

По данным регионального Министерства культуры, туристический поток по стене кремля за период с апреля по октябрь 2026 года превысил отметку в 1 000 000 человек, что демонстрирует рост на 20% по сравнению с предыдущим сезоном. Представители ведомства подчеркнули, что основную массу посетителей составили жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также гости из Кирова, Саранска и Екатеринбурга. Доля иностранных туристов при этом оказалась менее 1%, среди которых чаще всего встречались путешественники из Китая, Индии и Беларуси.