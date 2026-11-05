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Детский сад
Детский сад
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:49

Экспертизу прошли, а стройку провалили: в Нижнем Новгороде остались без подрядчика для детского сада

Власти Нижнего Новгорода приняли решение о расторжении контракта с подрядной организацией, отвечавшей за возведение детского сада в районе Казанского шоссе. Реализация социально значимого проекта была приостановлена из-за систематического нарушения сроков исполнения договорных обязательств со стороны ООО "Петропроект". Об этом сообщает ИА "В городе N".

Дошкольное образовательное учреждение планируется разместить в непосредственной близости к ЖК "Университетский", на границе Верхних Печер и деревни Афонино. Несмотря на то что проект успешно прошел государственную экспертизу в сентябре, подрядчик не справился с поставленными задачами.

"После определения источников финансирования будут скорректированы сроки строительства и проведены новые конкурентные процедуры по выбору новой подрядной организации", — уточнили в региональном Минстрое.

По информации профильного ведомства, компания-подрядчик уже понесла административные последствия за невыполнение условий соглашения. Еще в начале октября текущего года организацию официально внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

В настоящее время министерство строительства Нижегородской области занимается пересмотром финансовой модели проекта. В ближайшей перспективе будет объявлен новый конкурс для поиска строительной компании, способной завершить работы на объекте в соответствии с современными стандартами.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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