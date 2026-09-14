Привычный уклад работы больниц в Нижегородской области рухнет: власти запустили процесс слияния

Власти Нижегородской области планируют реорганизовать сеть медицинских учреждений региона. В рамках этой стратегии ряд районных и городских больниц присоединят к крупным межрайонным центрам для централизации управления. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Масштабные изменения коснутся нескольких медучреждений. Сеченовскую ЦРБ включат в состав центра имени Сеченова, а городскую больницу № 1 Дзержинска вместе с Володарской ЦРБ передадут под управление Дзержинского медицинского центра. Воскресенскую ЦРБ объединят с центром "Волгоречье".

Чиновники обосновывают это решение необходимостью повысить доступность медицинской помощи. Ожидается, что слияние позволит пациентам свободнее выбирать специалистов внутри единой зоны обслуживания и обеспечит взаимозаменяемость медиков.

Минздрав обещает сохранить штатную численность врачей и младшего медперсонала. Сокращения затронут только административные отделы, включая руководящий состав, а также экономические и бухгалтерские службы, функционал которых станет общим для новых объединений.