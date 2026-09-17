Температурный режим резко изменился: администрациям в Нижегородской области пришлось сдвинуть сроки подачи отопления

Власти четырех округов Нижегородской области определили сроки запуска систем теплоснабжения. Графики подключения объектов опубликованы на официальных страницах муниципальных администраций в социальных сетях. Об этом сообщает ИА "В городе N".

С 17 сентября тепло начали подавать в Тоншаевском и Шатковском округах, а также в Кулебаках. Первыми ресурс получают социально значимые учреждения, включая детские сады, школы и медицинские организации. После завершения пусконаладочных работ на этих объектах отопление подключат в жилом фонде.

В Ветлужском округе старт отопительного периода намечен на 21 сентября. Руководство муниципалитета пересмотрело сроки подачи ресурса из-за прогнозируемого похолодания. Местные жители смогут отслеживать статус подключения на ресурсах администраций.