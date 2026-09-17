Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Чугунная батарея
Чугунная батарея
© unsplash.com by Umberto is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Нижегородская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 11:16

Температурный режим резко изменился: администрациям в Нижегородской области пришлось сдвинуть сроки подачи отопления

Власти четырех округов Нижегородской области определили сроки запуска систем теплоснабжения. Графики подключения объектов опубликованы на официальных страницах муниципальных администраций в социальных сетях. Об этом сообщает ИА "В городе N".

С 17 сентября тепло начали подавать в Тоншаевском и Шатковском округах, а также в Кулебаках. Первыми ресурс получают социально значимые учреждения, включая детские сады, школы и медицинские организации. После завершения пусконаладочных работ на этих объектах отопление подключат в жилом фонде.

В Ветлужском округе старт отопительного периода намечен на 21 сентября. Руководство муниципалитета пересмотрело сроки подачи ресурса из-за прогнозируемого похолодания. Местные жители смогут отслеживать статус подключения на ресурсах администраций.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Машины стоят в глухих пробках: на нижегородских АЗС внезапно пропал весь запас основных нефтепродуктов 20.08.2026 в 18:45

Ситуация на дорогах города вышла из-под контроля из-за резких изменений в работе популярных сетей заправок, вынудив людей идти на крайние меры ради бака горючего.

Читать полностью » Спал в горной хижине ради рассвета на вершине: нижегородец покорил священную Фудзи и рассказал, сколько стоит Япония 17.08.2026 в 12:45

Житель Нижнего Новгорода решился на масштабный вояж по знаковым префектурам и поделился честными цифрами, которые заставляют иначе взглянуть на доступность отдыха.

Читать полностью »

Новости
Еда
Сахар оказался не таким страшным, как привыкли думать: настоящая угроза маскируется в другой еде
Красота и здоровье
Яблоки, орехи и морковь стали врагами организма: иммунитет россиян начал ошибаться из-за похожих белков
Недвижимость
Не терпеть, а действовать: как закон помогает жильцам бороться с пьяными во дворе
Садоводство
Для тюльпанов и нарциссов осенью важны несколько градусов, а не число на календаре
Общество
Деньги уходят, а человек не замечает: почему подписки превращаются в тихую дыру в бюджете
Еда
Подземные города с особым назначением: зачем государство десятилетиями наращивало скрытые объемы продовольствия
Еда
Сезонные продукты выходят на пик пользы: как собрать осеннее меню без лишних трат
Авто и мото
Все четыре колеса потеряли давление после похолодания — причина может быть совсем не в проколах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet