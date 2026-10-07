Коммунальный коллапс в Нижнем Новгороде: бездействие служб привело к ледяным батареям в жилых домах

Жители Нижнего Новгорода продолжают сталкиваться с отсутствием тепла в своих квартирах, несмотря на официальный старт отопительного сезона, который начался 21 сентября. Горожане массово обращаются в социальных сетях с жалобами на холод, указывая на бездействие управляющих компаний и отсутствие оперативной реакции коммунальных служб. Ситуация затрагивает дома на улицах Есенина, Ковалихинской, Бринского, Кожевенной и Генерала Зимина, где жильцы вынуждены обогреваться подручными средствами даже при минусовых ночных температурах. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Граждане требуют разъяснений касательно графиков подачи ресурса и возможности перерасчета оплаты за услуги, которые фактически не предоставляются. По словам жительницы дома № 4/2 по улице Бринского Сергея, в угловых квартирах по всему стояку до сих пор холодно, что ставит в тяжелое положение детей и пожилых людей. Также о неэффективности действий сотрудников ДУК заявила жительница дома № 28А по улице Ковалихинской Дарья М., отметившая полную безрезультатность обращений в контролирующие органы.

"Когда будет тепло? На звонки ДК не реагирует! Для них штрафы предусмотрены? А для жителей перерасчет будет?" — задалась вопросом Светлана Е., проживающая в доме № 13 по улице Есенина.

С аналогичными проблемами столкнулись жители улицы Кожевенной и дома № 4 по улице Генерала Зимина, где помимо радиаторов отопления в квартирах отсутствует и горячая вода. Потребители, исправно оплачивающие коммунальные квитанции в полном объеме, выражают крайнее недовольство текущим состоянием дел. Согласно заявлению Натальи С., ответственные службы не предпринимают никаких шагов для устранения аварий или запуска тепловых систем в шестом подъезде указанного дома. Власти ранее отмечали приоритетность подключения социальных объектов, таких как детские сады, школы и больницы, однако для многих собственников жилья ожидание затянулось уже более чем на две недели.