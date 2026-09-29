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Женщина заправляет автомобиль
Женщина заправляет автомобиль
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:11

Масштабный дефицит бензина в Нижнем Новгороде: водители массово штурмуют станции в поисках топлива

Водители Нижнего Новгорода сталкиваются с острой нехваткой топлива, из-за чего на многих АЗС города выстроились длинные очереди. Дефицит бензина наблюдается как в нагорной, так и в заречной частях областного центра, а на ряде станций доступно исключительно дизельное топливо. Об этом сообщает ИА "В городе N".

На улице Тимирязева ситуация накалилась особенно сильно: по словам Сергея Г., у АЗС "Газпромнефть" собралось более 150 автомобилей, хвост очереди растянулся до поворота на улицу Пушкина. Другие очевидцы отмечают, что на станциях "Лукойла" и Teboil бензин отсутствует, а сотрудники информируют о задержках поставок.

"Очередь очень большая. 150+ машин, стоят с поворота на улицу Пушкина", — поделился Сергей Г.

На ряде объектов работа осложняется техническими сбоями. Как рассказала Ольга, на АЗС "Опти" по Казанскому шоссе отключилось электричество, из-за чего обслуживание клиентов полностью прекратилось. Аналогичные проблемы с отсутствием топлива и организацией движения наблюдаются у набережной Гребного канала, где утром автолюбители также пытались занять очередь.

Местные жители активно обсуждают происходящее в комментариях к онлайн-картам, делясь иронией по поводу сложившегося "топливного кризиса". Региональные власти ранее уже рекомендовали горожанам временно пересесть на общественный транспорт. О сроках нормализации поставок нефтепродуктов на городские заправки официальные данные пока не поступали.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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