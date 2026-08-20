Машины стоят в глухих пробках: на нижегородских АЗС внезапно пропал весь запас основных нефтепродуктов

Нижегородские водители сообщают о серьезных перебоях с топливом на городских автозаправочных станциях и массовом скоплении машин. На многих объектах популярных сетей полностью исчез бензин основных марок, а время ожидания в очередях превышает полчаса. О критической дорожной ситуации в районах расположения действующих станций, пишет ИА "В городе N".

Наиболее сложная обстановка фиксируется у торгового центра "Океанис" и корпусов ННГУ, где горючее полностью отсутствует или представлено только дизелем. На Гребном канале зафиксированы пробки от Казанского съезда, хотя здесь сохраняется весь ассортимент нефтепродуктов. На проспекте Гагарина автомобилистам приходится сталкиваться с пустыми колонками, а регулированием потоков занимаются добровольцы.

"Уезжайте срочно с проспекта! Хватит искусственно делать пробки!!!!", — отметил пользователь с ником "Зая".

Сотрудники станции на Молодежном проспекте не смогли предоставить клиентам информацию о графике подвоза новых партий АИ-92 и АИ-95. По словам Артема В., бензовозы обычно прибывают к восьми утра, однако наличие ресурса до этого времени остается под вопросом. Дарья П. подтвердила, что на некоторых заправках часть оборудования полностью обесточена или закрыта для проезда, что провоцирует дальнейший рост заторов.