Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ремонт бензоколонки на АЗС: мужчина обслуживает оборудование
Ремонт бензоколонки на АЗС: мужчина обслуживает оборудование
© Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Нижегородская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 18:45

Машины стоят в глухих пробках: на нижегородских АЗС внезапно пропал весь запас основных нефтепродуктов

Нижегородские водители сообщают о серьезных перебоях с топливом на городских автозаправочных станциях и массовом скоплении машин. На многих объектах популярных сетей полностью исчез бензин основных марок, а время ожидания в очередях превышает полчаса. О критической дорожной ситуации в районах расположения действующих станций, пишет ИА "В городе N".

Наиболее сложная обстановка фиксируется у торгового центра "Океанис" и корпусов ННГУ, где горючее полностью отсутствует или представлено только дизелем. На Гребном канале зафиксированы пробки от Казанского съезда, хотя здесь сохраняется весь ассортимент нефтепродуктов. На проспекте Гагарина автомобилистам приходится сталкиваться с пустыми колонками, а регулированием потоков занимаются добровольцы.

"Уезжайте срочно с проспекта! Хватит искусственно делать пробки!!!!", — отметил пользователь с ником "Зая".

Сотрудники станции на Молодежном проспекте не смогли предоставить клиентам информацию о графике подвоза новых партий АИ-92 и АИ-95. По словам Артема В., бензовозы обычно прибывают к восьми утра, однако наличие ресурса до этого времени остается под вопросом. Дарья П. подтвердила, что на некоторых заправках часть оборудования полностью обесточена или закрыта для проезда, что провоцирует дальнейший рост заторов.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Новости
Садоводство
Черная бузина преобразила ландшафт до неузнаваемости: кусты перестали разваливаться после обрезки
Красота и здоровье
Куриный бульон при ОРВИ оказался не бабушкиным мифом: его польза скрывается совсем не в лечении
Авто и мото
Стоимость советских машин: сравнение доступности моделей СССР с ценами на авторынке сегодня
Авто и мото
Старый автомобиль месяцами стоит под окнами: опасность замечают, когда становится поздно
Красота и здоровье
Ступеньки проверяют здоровье без приборов: вот в чем оказался главный секрет
Авто и мото
Скрытые издержки при покупке нового автомобиля: почему полезная вещь исчезла из списка базовых опций
Красота и здоровье
Гепатит Е передается незаметно: одна бытовая привычка резко повышает риск заражения
Наука
Бабье лето оказалось под большим вопросом: сентябрьский всплеск тепла пока никто не гарантирует
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet