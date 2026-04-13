Резиновые сапоги
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 15:28

Борьба с разливом: МЧС оценило последствия весеннего паводка под Нижним Новгородом

Весенний паводок в Нижегородской области продолжает оказывать существенное влияние на инфраструктуру региона, вызывая затопление значительного количества территорий. За указанный период под водой оказались порядка 1,2 тысячи приусадебных участков. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Последствия стихии также затронули 66 жилых объектов, включая 57 дачных строений, а также повлекли за собой частичное затопление 14 низководных мостов и 15 участков региональных автодорог. Проблемная ситуация зафиксирована сразу в 25 муниципальных образованиях, в число которых вошли Арзамас, Саров и Кстовский район.

Тем не менее, в регионе наблюдается положительная динамика по освобождению территорий от излишков воды. Согласно данным экстренных служб, паводковые воды уже отступили с четырех ключевых участков дорожной инфраструктуры вблизи населенных пунктов Благовещенка, Шилокша, Богородское и Оловягино. Дополнительно зафиксировано улучшение ситуации на 235 приусадебных участках в границах различных СНТ на территории пяти округов области, включая Городецкий и Уренский районы.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

Читайте также

Безбарьерный удар по бездорожью: Нижний Новгород открыл глухие деревни для туристов 05.04.2026 в 19:59

На профильном форуме эксперты обсудили методы преобразования региональной туристической сети через поддержку мобильных и гибких форматов поездок по стране.

Читать полностью » Премиум на свалке истории: уфимские автомобилисты массово отказываются от известных брендов ради цены 05.04.2026 в 19:55

Весенняя смена резины для водителей стала сложным выбором между проверенным европейским брендом с историей и новыми игроками из восточных стран.

Читать полностью » Зелёный лидер падения: популярный овощ из салатника резко подешевел на прилавках Башкирии 05.04.2026 в 19:49

В магазинах крупного региона зафиксированы резкие скачки стоимости привычных товаров: пока одни продукты дешевеют, другие неожиданно бьют по семейному бюджету.

Читать полностью » Двери настежь в цифровой мир: как жители Казани упрощают жизнь взломщикам одним простым кликом 05.04.2026 в 19:35

Жители крупного мегаполиса оказались крайне уязвимы перед лицом киберугроз из-за привычки использовать примитивные комбинации для защиты своих профилей.

Читать полностью » Древние традиции обретают стиль: уфимцы тратят тысячи на превращение пасхальной еды в арт-объекты 05.04.2026 в 19:32

Горожане нашли способ совместить старинные обряды с современным лайфстайлом, создавая необычные угощения и вкладывая в подготовку немалые средства.

Читать полностью » Серебряный рейтинг и грязные салоны: казанский транспортный триумф разбился о реальность пассажиров 04.04.2026 в 9:58

Столица Татарстана вошла в число федеральных лидеров по качеству перевозок, однако за красивым фасадом скрываются системные проблемы и износ оборудования.

Читать полностью » Пушистое золото на пороге весны: казанская верба хранит вековые тайны освящения и забвения 04.04.2026 в 9:55

Весенний праздник с пушистыми ветвями окутан множеством народных мифов и строгих церковных правил, определяющих судьбу дома и благополучие семьи на целый год.

Читать полностью » Руки важнее дипломов: какие профессии в Нижегородской области стали сейчас на вес золота 03.04.2026 в 15:42

На рынке труда Нижегородской области возникли заметные изменения, заставляющие работодателей пересматривать привычные стратегии поиска новых людей.

Читать полностью »

Новости
Общество
Погоня за эмоциями истощает человека: решение оказалось неочевидным
ЦФО
Роскошь в СНТ: почему в Орловской области просят 90 тысяч рублей за подключение к интернету
Недвижимость
Уютный кокон: как превратить обычную комнату в пространство для отдыха с помощью текстиля
Авто и мото
Продажи новых немецких автомобилей в России выросли в 2,5 раза в первом квартале 2026 года
Экономика
Россияне чувствуют инфляцию не по отчетам: вот что сильнее всего бьет по кошельку
Туризм
Отпуск без моря и экскурсий: главный секрет отдыха оказался совсем в другом
Общество
Образование меняет правила: школьников могут обязать делать то, о чем давно забыли
Недвижимость
Бесплатная земля ценой здоровья: готов ли бизнес и частники к уничтожению борщевика
