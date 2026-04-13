Борьба с разливом: МЧС оценило последствия весеннего паводка под Нижним Новгородом

Весенний паводок в Нижегородской области продолжает оказывать существенное влияние на инфраструктуру региона, вызывая затопление значительного количества территорий. За указанный период под водой оказались порядка 1,2 тысячи приусадебных участков. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Последствия стихии также затронули 66 жилых объектов, включая 57 дачных строений, а также повлекли за собой частичное затопление 14 низководных мостов и 15 участков региональных автодорог. Проблемная ситуация зафиксирована сразу в 25 муниципальных образованиях, в число которых вошли Арзамас, Саров и Кстовский район.

Тем не менее, в регионе наблюдается положительная динамика по освобождению территорий от излишков воды. Согласно данным экстренных служб, паводковые воды уже отступили с четырех ключевых участков дорожной инфраструктуры вблизи населенных пунктов Благовещенка, Шилокша, Богородское и Оловягино. Дополнительно зафиксировано улучшение ситуации на 235 приусадебных участках в границах различных СНТ на территории пяти округов области, включая Городецкий и Уренский районы.