Михаил Мишустин
© kremlin.ru by Павел Бедняков is licensed under Public domain
Арсений Громов Опубликована сегодня в 18:07

Мишустин оценил успехи Нижегородской области в демографии и цифровой экономике

Нижегородская область демонстрирует уверенный рост показателей в демографической сфере и цифровой экономике, что было отмечено на высоком государственном уровне. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" положительно оценил реализацию региональных инициатив, направленных на повышение рождаемости и внедрение инноваций. Губернатор Глеб Никитин представил программу "ОСНОВА — нижегородский проект жизни", которая сочетает федеральные меры поддержки с дополнительными региональными инструментами. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Региональные власти активно внедряют комплексный подход к поддержке материнства, включая сопровождение психологами женщин репродуктивного возраста и обеспечение доступности процедур ЭКО. По словам губернатора, текущие меры социально-демографической политики уже принесли первые результаты в виде заметного прироста коэффициента рождаемости.

"Мы в полном объеме используем меры поддержки федерального "демографического" меню, но добавили и свои", — отметил Глеб Никитин.

Премьер-министр подчеркнул, что системная работа по развитию инфраструктуры и созданию комфортной среды напрямую влияет на готовность граждан создавать семьи в регионе. Михаил Мишустин выразил уверенность, что привлекательность Нижегородской области для молодежи является заслугой эффективного управления территорией. В ходе встречи глава правительства также высоко оценил успехи IT-сектора, отметив значительный рост выручки технологических компаний за отчетный период.

Развитие цифровой среды в Нижегородской области опирается на мощный образовательный и научный фундамент, включая потенциал ННГУ им. Н. И. Лобачевского и ключевых предприятий Сарова. Эксперты сходятся во мнении, что формирование полноценной экосистемы для специалистов способствует притоку талантов в регион. Глава кабмина особо акцентировал внимание на важности интеграции искусственного интеллекта и цифровой трансформации производств для дальнейшего экономического процветания области.

Автор Арсений Громов
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Закончил УрФУ и РАНХиГС. Эксперт по региональной повестке, политическим и экономическим вопросам

