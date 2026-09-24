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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:13

Внук основоположника конструктивизма в СССР: нижегородцы забыли об архитектуре 1920-х годов

Архитектор-реставратор Алексей Гинзбург (внук основоположника конструктивизма в СССР Моисея Гинзбурга) считает, что жители Нижнего Новгорода мало интересуются наследием конструктивизма. Судьба таких зданий в городе зависит прежде всего от горожан, а не от девелоперов, сказал он в интервью ИА "В городе N".

"Это все в руках нижегородцев. Потому что я не могу сказать, что до сих пор их сильно волновала эта архитектура", — заявил Гинзбург.

По его словам, в Нижнем Новгороде внимание традиционно сосредоточено на Ярмарке, Кремле и Арсенале.

"А вот эпоха 1920-1930 годов, как мне кажется, пока еще находится в полузабытом состоянии", — отметил архитектор.

Гинзбург привёл в пример московский Дом Наркомфина, который спроектировал его дед Моисей Гинзбург. По словам реставратора, восстановить здание удалось благодаря общественному интересу: москвичи начали водить экскурсии и увидели в авангарде "визитную карточку, которой надо гордиться".

"Туристы — это хорошо, но все начинается с горожан", — подчеркнул он.

Самым ценным примером конструктивизма в Нижнем Новгороде архитектор назвал застройку Автозаводского района рядом с ГАЗом. Он считает, что её стоит сохранять как единый градостроительный ансамбль: для города она важна "не меньше, чем кремль или Арсенал".

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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