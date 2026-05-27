Миллиарды на счету Нижнего Новгорода: власти радикально пересмотрели планы трат на ближайший год

Нижний Новгород оптимизирует бюджетные расходы, что позволит направить 1,2 млрд рублей на приоритетные городские нужды. Соответствующие поправки обсудили депутаты городской думы в ходе заседания 27 мая. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Дополнительные средства пойдут на социальную поддержку участников СВО и их семей. Также финансирование распределят на содержание дорог, эксплуатацию метрополитена, ремонт ливневых канализаций и устранение последствий оползней на Зеленском съезде и у метромоста.

"При принятии новых расходных обязательств в текущих экономических реалиях внимательно расставляем приоритеты, заботимся об исполнении всех важных для нашего города направлений", — отметил мэр Юрий Шалабаев.

Городские власти проводят ревизию исполнения контрактов 2026 года и усилили контроль за их реализацией. По словам градоначальника, сэкономить удалось за счет пересмотра смет культурно-массовых мероприятий. При этом, как подчеркнул Юрий Шалабаев, отмена городских праздников не планируется. Мэр пояснил, что формат мероприятий изменят с учетом текущих финансовых возможностей Нижнего Новгорода, сохраняя его статус культурного и туристического центра.