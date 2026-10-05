Классика победила фантазию: нижегородские родители в сентябре выбирали два самых привычных имени

В Нижегородской области подвели итоги регистрации новорожденных за первый месяц осени. Согласно статистическим данным, родители чаще всего выбирали для своих детей классические варианты, отдавая предпочтение именам Михаил и Анна. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Помимо лидеров рейтинга, в число наиболее востребованных мужских имен вошли Александр, Артем, Иван, Матвей, Марк и Лев. В то же время среди девочек особой популярностью пользовались София, Василиса, Мария, Виктория, Ева и Ксения. Специалисты регионального управления ЗАГС отметили стабильность предпочтений нижегородских семей при выборе имен для малышей.

Ранее представители ведомства также обнародовали перечень наиболее необычных и редких имен, которые были зарегистрированы в регионе. Несмотря на тягу к традициям, многие родители продолжают проявлять оригинальность, выбирая для детей уникальные и редкие варианты. Общая динамика именных предпочтений позволяет отследить культурные тренды среди местных жителей в текущем году.