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Женщина с младенцем
Женщина с младенцем
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Главная / Нижегородская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:53

Классика победила фантазию: нижегородские родители в сентябре выбирали два самых привычных имени

В Нижегородской области подвели итоги регистрации новорожденных за первый месяц осени. Согласно статистическим данным, родители чаще всего выбирали для своих детей классические варианты, отдавая предпочтение именам Михаил и Анна. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Помимо лидеров рейтинга, в число наиболее востребованных мужских имен вошли Александр, Артем, Иван, Матвей, Марк и Лев. В то же время среди девочек особой популярностью пользовались София, Василиса, Мария, Виктория, Ева и Ксения. Специалисты регионального управления ЗАГС отметили стабильность предпочтений нижегородских семей при выборе имен для малышей.

Ранее представители ведомства также обнародовали перечень наиболее необычных и редких имен, которые были зарегистрированы в регионе. Несмотря на тягу к традициям, многие родители продолжают проявлять оригинальность, выбирая для детей уникальные и редкие варианты. Общая динамика именных предпочтений позволяет отследить культурные тренды среди местных жителей в текущем году.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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