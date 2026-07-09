Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автозаправка
Автозаправка
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Приволжский федеральный округ
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 16:29

Четные номера ждут четные дни: Нижегородская область ввела математический порядок на заправках

В Нижегородской области заработал новый порядок отпуска автомобильного топлива на сетевых автозаправочных станциях. Водителей обязали заправлять машины строго в зависимости от первой цифры государственного регистрационного номера: четные числа месяца отведены транспорту с четными цифрами на знаке, нечетные — с нечетными. Ограничение действует повсеместно, исключая трассу М-12. Об этом сообщает ИА "В городе N".

На 60 АЗС Нижнего Новгорода к работе привлечены волонтеры, которые координируют поток машин и обновляют данные на интерактивной карте доступности бензина. Сотрудники станций теперь вправе сверять дату визита с данными СТС и прекращать обслуживание, если график не соблюден.

"Водителям рекомендуется ориентироваться на информацию волонтеров о графике работы АЗС и рассчитывать время", — заявили в правительстве.

Местные жители активно обсуждают нововведения в социальных сетях, уточняя механизмы принудительного контроля. Представители властей подчеркивают, что главная задача добровольцев — информирование граждан о текущих остатках топлива. Автовладельцам советуют заблаговременно проверять статус станций через онлайн-ресурсы, чтобы избежать простоев в очередях.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Двадцать литров за полтора часа: стало известно, где находятся самые грибные места в Нижнем Новгороде вчера в 15:29

Любители лесных прогулок раскрыли координаты самых плодородных массивов региона, где корзины наполняются до краев всего за полтора часа неспешного поиска в траве.

Читать полностью » Лесная популяция набирает обороты: рысей в Нижегородской области насчитали уже 625 особей 03.07.2026 в 13:08

Стремительное изменение природного баланса в лесных массивах региона привело к неожиданным последствиям для экосистемы и распределению хищников по районам.

Читать полностью » Стало известно, как нижегородцы отреагировали на отмену налички в транспорте города 01.07.2026 в 21:45

В столице Приволжья вступили в силу кардинальные изменения в правилах расчетов внутри муниципального транспорта, вынудившие горожан искать обходные пути.

Читать полностью » От фундамента до сдачи: как возводили Дом правительства в Нижнем Новгороде — почему проект называют ошибкой властей 26.06.2026 в 11:05

Долгострой в историческом центре Нижнего Новгорода готовят к запуску, несмотря на тревожные прогнозы специалистов о состоянии грунта и архитектурном облике.

Читать полностью » Популярные марки топлива начали исчезать с нижегородских АЗС: где еще остался бензин 24.06.2026 в 15:21

Внезапное исчезновение ходовых марок горючего на городских станциях заставило местных жителей пойти на крайние меры ради сохранения мобильности в конце июня.

Читать полностью » Строили для военных, бросили для призраков: какая страшная тайна скрыта в двух элитных высотках Нижнего Новгорода 17.06.2026 в 12:59

Престижный район превратился в опасную зону из-за двух бетонных исполинов, которые годами разрушаются под воздействием ветра и времени на глазах у напуганных горожан.

Читать полностью » Огромная дыра сожрет колеса: дорога на улице Терешковой в Нижнем Новгороде преподнесла опасный сюрприз водителям 16.06.2026 в 11:46

Внезапное разрушение проезжей части в оживленном районе города заставило экстренные службы срочно перекрывать участок дороги возле медицинского учреждения.

Читать полностью » Праздник под строгим контролем в Нижнем Новгороде: введение лимитов изменило планы горожан 11.06.2026 в 16:25

Жителей крупнейшего регионального центра ждут существенные перемены в организации праздничного дня, которые затронут привычный уклад досуга и покупок.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Игра света и цвета: 7 сортов флоксов, которые меняют цвет в зависимости от времени суток
Садоводство
Вода на грядках, урожай под угрозой: простое действие может решить проблему
Советы и рекомендации
Ребенок выглядит стильно без дорогих брендов: школьный гардероб держится на простых вещах
Экономика
Новичок приходит за миллионом на биржу: вот почему мечта о быстрых деньгах быстро разбивается
Технологии
ИИ требует не умов, а видеокарт: почему Россия оказалась вне главной технологической гонки
Красота и здоровье
Дефицит витаминов не угадывают по настроению: почему баночка из аптеки может не помочь
Авто и мото
Свет в полцены: грозит ли штраф, если у вас перегорела лампа прямо в пути
Авто и мото
Когда можно не останавливаться: в каких случаях водитель вправе игнорировать жезл ГАИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet