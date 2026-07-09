Четные номера ждут четные дни: Нижегородская область ввела математический порядок на заправках

В Нижегородской области заработал новый порядок отпуска автомобильного топлива на сетевых автозаправочных станциях. Водителей обязали заправлять машины строго в зависимости от первой цифры государственного регистрационного номера: четные числа месяца отведены транспорту с четными цифрами на знаке, нечетные — с нечетными. Ограничение действует повсеместно, исключая трассу М-12. Об этом сообщает ИА "В городе N".

На 60 АЗС Нижнего Новгорода к работе привлечены волонтеры, которые координируют поток машин и обновляют данные на интерактивной карте доступности бензина. Сотрудники станций теперь вправе сверять дату визита с данными СТС и прекращать обслуживание, если график не соблюден.

"Водителям рекомендуется ориентироваться на информацию волонтеров о графике работы АЗС и рассчитывать время", — заявили в правительстве.

Местные жители активно обсуждают нововведения в социальных сетях, уточняя механизмы принудительного контроля. Представители властей подчеркивают, что главная задача добровольцев — информирование граждан о текущих остатках топлива. Автовладельцам советуют заблаговременно проверять статус станций через онлайн-ресурсы, чтобы избежать простоев в очередях.