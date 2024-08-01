Количество пострадавших после взрыва бытового газа в пятиэтажке на улице Сибирской в Нижнем Тагиле увеличилось до шести, сообщает Mash. На месте ЧП спасатели разбирают завалы.

По данным Телеграм-канала, незадолго до происшествия в доме производилась проверка газовой системы. Специалисты утверждали, что с ней всё в порядке.

Обрушение подъезда пятиэтажного дома в районе Вагонка произошло днём 1 августа. Причиной стал взрыв бытового газа в одной из квартир.

Фото: mos. ru/Максим Денисов (Creative Commons Attribution 4.0 International).