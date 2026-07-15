Людей пришлось спасать с высоты: в Нижнем Новгороде затянулось решение судьбы канатной дороги

Нижегородская канатная дорога, связывающая областной центр с Бором, остается закрытой после недавнего происшествия с пассажирами. Технические специалисты проводят полную диагностику всех узлов и механизмов переправы. В рамках проверки с тросов временно демонтировали все кабины. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Специалисты контролирующих органов изучают причины сбоя, произошедшего 5 июля, когда движение ковшового подъемника остановилось, и потребовалась помощь спасателей МЧС. Несмотря на простой, с 15 июля официально вступили в силу новые тарифы: стоимость разового билета выросла до 200 рублей.

"Возобновление работы канатной дороги возможно только после завершения проверок, устранения причин произошедшего и подтверждения полной безопасности эксплуатации для пассажиров", — отметили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Точные сроки запуска транспортного объекта пока не называются. Власти региона заверяют, что на линии проводятся все обязательные технические процедуры, предусмотренные регламентами безопасности после подобных инцидентов. Пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными видами транспорта до завершения следственных и ремонтных действий.