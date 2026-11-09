Замечание обернулось летящим стулом: под Нижним Новгородом школьник травмировал руку учителю

Министерство образования Нижегородской области взяло под личный контроль инцидент с нападением на педагога в школе поселка Селекционной станции. Ранее стало известно, что школьник совершил агрессивные действия в отношении 34-летнего учителя, бросив в него стул, в результате чего пострадавший получил травму кисти, сообщает ИА "В городе N".

Причиной конфликта стало замечание учителя, попросившего ученика покинуть чужой урок и вернуться на свое занятие, однако ребенок воспринял это требование крайне враждебно. После происшествия педагог был вынужден обратиться за медицинской помощью и зафиксировать факт нападения в правоохранительных органах.

"Вопрос о дальнейшем определении формы обучения для данного ребёнка рассматривается администрацией школы совместно со специалистами министерства", — сообщили в Минобре.

Руководство образовательного учреждения оперативно провело встречу с матерью ученика при участии школьного психолога и классного руководителя. Родителям несовершеннолетнего было настоятельно рекомендовано обратиться к профильным специалистам для коррекции поведения ребенка, а все участники инцидента составили объяснительные записки. В настоящий момент обстоятельства случившегося продолжает изучать специально созданная комиссия.

На текущий момент учитель вернулся к своим профессиональным обязанностям, а школьник продолжает посещать учебные занятия. Власти региона подчеркивают, что ситуация остается на особом контроле ведомства до принятия окончательного решения. Стороны конфликта ожидают выводов профильной комиссии, которая должна определить дальнейшие меры педагогического и административного воздействия.