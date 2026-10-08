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Современная атомная электростанция
Современная атомная электростанция
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Главная / Нижегородская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 15:42

В Нижегородской области выбирают площадку для АЭС: эксперты спорят, будет ли станция построена

Минэнерго России поддержало включение строительства атомной электростанции в Нижегородской области в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в 2027 году. Ввести станцию в эксплуатацию предполагается в конце 2030-х — начале 2040-х годов, сообщает ИА "В городе N".

Сейчас рассматриваются три потенциальные площадки: Красные Баки, Выкса и берег Горьковского водохранилища со стороны Сокольского округа. Подтверждённого участка пока нет: окончательный выбор сделают после инженерных изысканий.

Губернатор Глеб Никитин заявил, что АЭС станет драйвером экономики региона. Отказ от достройки Горьковской атомной станции теплоснабжения в конце прошлого века он назвал большой ошибкой.

В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете заявленные сроки считают реалистичными. По оценке экспертов вуза, на возведение одного энергоблока уходит от шести до десяти лет, а ключевые требования к площадке — устойчивые грунты без карста и близость крупного водоёма. Оптимальными они называют участки вдоль Горьковского и Чебоксарского водохранилищ.

Руководитель экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов сомневается, что станцию построят. По его словам, Средняя Волга избыточна по генерации, региона нет в федеральной программе, а прежние проекты заканчивались на стадии проектирования. Среди рисков эколог назвал также обращение с радиоактивными отходами и международную нестабильность.

Это не первая попытка построить в регионе атомный объект. Станцию теплоснабжения в деревне Федяково Кстовского района начали возводить в 1982 году, но после аварии на Чернобыльской АЭС стройку остановили при готовности 85%; в 2022 году начался снос. Проект АЭС у села Монаково в Навашинском районе, в который "Росатом" был готов вложить 268,7 млрд рублей, получил лицензию на размещение в 2011 году, но не был реализован: после аварии на "Фукусиме-1" жители собирали подписи против, ещё одним аргументом стали карстовые провалы.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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