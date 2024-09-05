Новый гибридный кроссовер Wey 07 обещает высокую приспособленность к российским условиям

В России появился новый полноразмерный кроссовер Wey 07. Его цена стартует от 6 799 000 рублей. Этот автомобиль оснащён гибридной архитектурой, которая обеспечивает высокую мощность и экономичность.
Wey 07 имеет современный и лаконичный дизайн. Его экстерьер отличается плавными линиями и рельефными выштамповками. Передняя часть автомобиля элегантна и футуристична. Здесь можно увидеть узкие светодиодные фары и двухэтажную оптику. Дополняют внешний вид рейлинги, панорамная крыша с люком, тонированные стёкла боковых окон второго и третьего ряда сидений, а также автоматически выдвигающиеся дверные ручки и пороги. Кроме того, автомобиль оснащён эффектными 20-дюймовыми колёсными дисками.
Кузов автомобиля имеет длину 5156 мм, колёсную базу 3050 мм и клиренс 180 мм. Объём багажника по умолчанию составляет 239 литров, но если сложить сиденья третьего ряда, то его можно увеличить до 1040 литров.
Просторный салон Wey 07 располагает к длительным поездкам. Внутри автомобиля есть три ряда сидений и шесть мест. Салон отделан высококачественной кожей Nappa. Сиденья первого ряда оснащены электрорегулировками в 12 направлениях, включая функцию Zero gravity, а также функциями обогрева, вентиляции и массажа.
Автомобиль адаптирован к российским условиям эксплуатации. Он полностью русифицирован и оснащён зимним пакетом. В него входят подогрев лобового стекла и зеркал, форсунок омывателя, рулевого колеса; антикоррозийная обработка кузова и бачок омывателя увеличенного объёма.
Предзаказ на Wey 07 можно будет сделать с 13 сентября. А с 7 сентября флагманская модель станет доступна для покупки в официальных дилерских центрах Tank.
Фото: From Wikimedia Commons/ Rutger van der Maar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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