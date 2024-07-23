С 1 августа возобновится действие эмбарго на экспорт бензина, которое было введено в конце марта и временно приостановлено в период с июня по июль, - сообщил Вице-премьер Александр Новак.

Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что запрет на экспорт бензина автоматически восстановится с 1 августа. Также обсуждается инициатива Министерства энергетики о продлении запрета на поставки бензина за границу в период сентябрь-октябрь.

Эмбарго на экспорт бензина было установлено в марте на шесть месяцев с целью предотвращения нестабильности на рынке. С 20 мая оно было временно отменено до конца июня, а затем этот срок был продлен до июля. В июле Федеральная антимонопольная служба предложила возобновить запрет на экспорт бензина в августе.

Новак пояснил, что эмбарго было принято до 1 сентября, и в июле было сделано исключение. С 1 августа исключение заканчивается, и запрет на экспорт бензина автоматически восстанавливается. Он также подтвердил, что Министерство энергетики выступило с предложением продлить временный запрет на экспорт бензина на сентябрь-октябрь.

Решение о продлении эмбарго будет принято до 1 сентября, основываясь на балансе спроса и предложения и обеспечении приоритета внутреннего рынка. Если будет установлено, что продолжение запрета на экспорт бензина необходимо в период сентябрь-октябрь, то соответствующее решение будет одобрено.

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