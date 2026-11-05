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Lada Niva Legend
Lada Niva Legend
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Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 16:32

Ниву разобрали до винтика, а внутри оказались знакомые детали: что скрывает новый мотор LADA

Журнал «Движок» выполнил демонтаж серийной LADA Niva Legend с новым мотором 1,8 литра. Цель процедуры — не оценка динамики, а фиксация того, какие именно узлы переехали из других моделей и кто стоит за деталями, входящими в состав модернизированного внедорожника. Разборка показала масштабную унификацию: от двигателя до тормозов конструкторы АВТОВАЗа опирались на существующие ресурсы, чтобы вписать в классический кузов компоненты, привычные для более новых платформ.

Конструкция нового двигателя и его поставщики

Сердцем обновлённой Legend стал мотор ВАЗ-11184 объёмом 1,8 л мощностью 90 л. с. Его архитектура представляет собой гибридное решение: блок цилиндров заимствован у LADA Vesta, а головка блока цилиндров пришла от LADA Granta. По ряду технических решений агрегат родственен двигателям 1.8 EVO и ВАЗ-11182, что упрощает логистику запчастей.

Система газораспределения работает с ременным приводом, регламент замены которого составляет 45 тыс. км. Конструкция мотора безопасна при обрыве ремня — клапаны не загибают. Однако из-за отсутствия гидрокомпенсаторов требуется периодическая регулировка клапанных зазоров каждые 90–100 тыс. км, что возвращает владельца к привычному для отечественных авто техническому обслуживанию.

Составитель списка поставщиков двигательных узлов выявил следующее:

  • Ремень ГРМ и приводной ремень выпускает китайская компания Hola.
  • Свечи зажигания (диаметр 12 мм) поставлены брендом Torch (Китай).
  • Ролики изготовлены на Тольяттинском заводе автоагрегатов.
  • Генератор на 125 А, стартер и комплект сцепления с маховиком производства «Автоприбора» (Россия). Эти агрегаты также применяются на Niva Travel.

Система охлаждения претерпела изменения: перемещены вентиляторы, переработаны опоры двигателя и конструкция алюминиевого поддона. Появились новые бачки охлаждающей жидкости и омывателя, а также новый моторчик стеклоочистителя. На момент публикации материала неоригинальные заменители для этих специфических деталей отсутствовали на рынке.

Трансмиссия: усиление под новые нагрузки

Для компенсации возросшего крутящего момента нового двигателя были модернизированы коробка передач, сцепление и задний мост. Изменения затронули картер сцепления, шестерни пятой передачи и заднего хода. Полуоси получили 24 шлица вместо прежних 22, а шестерни и сателлиты дифференциала были усилены. Раздаточная коробка теперь фиксируется тремя опорами вместо двух, управление выведено на один рычаг.

  • «Автоприбор» поставляет комплект сцепления с маховиком.
  • Саратовский завод «Серп и Молот» стал единственным производителем обоих карданных валов.

Авторы разбора фиксируют один визуальный недостаток: приводы быстро покрываются ржавчиной. Тем не менее, по их оценке, это не влияет на работоспособность узла.

Охлаждение, климат и тормозная система

Системы охлаждения и кондиционирования разработаны под новую версию Legend с оригинальными размерами и креплениями радиаторов.

  • ООО «Фрост» (Тольятти) производит системы охлаждения и кондиционирования, включая паяные радиаторы.
  • Компрессор кондиционера поставлен китайским брендом MITX Autoparts. Авторы статьи отмечают, что найти информацию об этой компании не удалось.

В отопителе использован бесщёточный электродвигатель, менее чувствительный к влаге. Подобные решения ранее применялись, например, в автомобилях Toyota.

Подвеска Legend теперь имеет множество общих деталей с Niva Travel: одинаковыми стали стойки стабилизатора, кронштейны, чашки пружин и нижние рычаги. Амортизаторы выпускает СААЗ с новыми настройками. Передние вентилируемые дисковые тормоза от китайского бренда LBN те же, что применяются на Niva Travel и LADA Vesta NG. Конструкция суппортов изменена: вместо трёх маленьких поршней используется один большой. Задние барабанные тормоза отечественного производства остались без изменений.

Выхлоп и интерьерные детали

Выпускная система производится Tenneco, которая, по данным журнала, продолжает работу в Тольятти. Глушители изготовлены из нержавеющей стали, а соединительные трубы получили увеличенный диаметр.

Салон получил вертикальную регулировку рулевого колеса, новые кожухи рулевого вала и центрального тоннеля. Руль и подрулевые переключатели взяты от LADA Granta. Впервые на классической «Ниве» предусмотрен салонный фильтр, однако установить его производитель, по данным авторов, так и не удалось.

Итог разбора указывает на стратегическую цель модернизации: максимальная унификация с Niva Travel и использование общих комплектующих. Такой подход позволяет АВТОВАЗу сократить производственные издержки, что, в свою очередь, помогает сдерживать цены на новые внедорожники в условиях текущего рынка.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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