Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Люпин
Люпин
© Own work by 掬茶掬茶 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:34

Как эти 7 растений восстанавливают вашу почву: секреты азотфиксирующих культур

7 растений для улучшения почвы: как восстанавливать азот с помощью природы

Азот в почве — это основа для роста растений, поскольку он помогает им формировать аминокислоты. Однако со временем запасы азота в саду могут истощаться. Вместо того чтобы полагаться исключительно на удобрения, эксперты рекомендуют выращивать так называемые азотфиксирующие растения. Они помогают естественным образом восстанавливать питательный баланс почвы. Ведущие садоводы поделились своими любимыми культурами, которые справляются с этой задачей не хуже химии.

Горох (Pisum sativum)
По словам Кэти Джентц, автора книги "Почвопокровная революция", горох заслуженно считается одним из самых эффективных азотфиксирующих растений. Она пояснила, что сажает его весной и осенью не только ради урожая, но и ради оздоровления почвы. После окончания сезона Джентц рекомендует срезать стебли и оставлять их на месте — при разложении они вернут ещё больше питательных веществ обратно в грунт.

  • Размер: 30-45 см в высоту x 15-30 см в ширину
  • Условия: яркое солнце, плодородная и дренированная почва

Арахис (Arachis hypogaea)
Хотя арахис чаще ассоциируется с аграрным производством, его можно успешно выращивать и на приусадебном участке. При этом он не требует много пространства. Эта культура нуждается в длительном сезоне — около 140 дней, что делает её подходящей для южных регионов. Арахис формирует стручки под землёй, но, как и все бобовые, обогащает почву азотом.

  • Размер: 45 см в высоту x 90 см в ширину
  • Условия: солнечное место, лёгкая песчаная почва с хорошим дренажом

Стручковая фасоль (Phaseolus vulgaris)
Молодые, нежные стручки стручковой фасоли давно популярны среди дачников, но не все знают, что это — одна из форм бобовых. Благодаря симбиозу с грибами, фасоль улучшает поглощение не только азота, но и других микроэлементов, делая почву более плодородной.

  • Размер: 38-60 см в высоту x 30-45 см в ширину
  • Условия: солнечный участок, рыхлая, дренированная почва

Кормовые бобы (Vicia faba)
Мастер-садовод Анджела Джадд поделилась, что использует эту культуру для заполнения пустующих грядок в прохладное время года. По её словам, наилучший эффект достигается, если срезать бобы до начала цветения и оставить корневую систему в земле — так она разлагается и обогащает почву. Сами стебли Джадд применяет как сидерат для весеннего посева.

  • Размер: 60-180 см в высоту x 30 см в ширину
  • Условия: полное или частичное солнце, рыхлая почва с хорошим дренажем

Клевер (Trifolium repens)
Этот скромный представитель семейства бобовых может заменить газонную траву — особенно там, где гуляют домашние животные. Кэти Джентц пояснила, что клевер хорошо растёт даже на бедной и уплотнённой почве, одновременно обогащая её азотом.

  • Размер: 10-15 см в высоту x 30 см в ширину
  • Условия: солнце или полутень, почва практически любого состава

Вигна (Vigna unguiculata)
Известная также как черноглазый горох, вигна радует глаз, разнообразит меню и восстанавливает почву. Анджела Джадд утверждает, что регулярно сажает её на свободных участках летнего сада. По её словам, растение устойчиво к жаре и засухе, а для максимальной пользы рекомендуется срезать его до появления бобов.

  • Размер: 150-300 см в высоту x 30-90 см в ширину
  • Условия: яркое солнце, хорошо дренированная почва

Люпин (Lupinus)
Не только бобовые способны фиксировать азот — подтверждение тому люпин. Эти декоративные многолетники радуют цветами в оттенках фиолетового, розового, белого и даже оранжевого. Джентц назвала люпин удачным выбором для тех, кто хочет совместить эстетическое наслаждение с пользой для почвы. Кроме того, это отличное растение для опылителей — оно привлекает пчёл, бабочек и колибри.

  • Размер: около 60 см в высоту x 30-60 см в ширину
  • Условия: солнечное место, песчаная, хорошо дренированная почва

Использование азотфиксирующих растений — это не только экологично, но и экономично. Ведь на удобрения можно не тратиться: азот вернётся в почву сам, если выбрать правильные культуры. Эксперты подчёркивают: даже декоративные растения вроде люпина могут принести не меньшую пользу, чем традиционные бобовые.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Он превращает сарай в лабораторию, а шланг — в систему полива: чем живёт дачник летом сегодня в 5:42

Когда жарит солнце и комары поют серенады — дачники собираются на секретное торжество

23 июля в России отмечается День Дачника! Узнайте, как дачники празднуют свой профессиональный праздник, какие награды получают и какие забавные истории происходят на дачных участках. Поздравления, тосты и даже сметана для кота – в нашем обзоре!

Читать полностью » От вредителей до здоровья сада: 7 растений для привлечения божьих коровок сегодня в 5:08

Божьи коровки в вашем саду: 7 растений, которые сделают их вашими друзьями

Узнайте о 7 растениях, которые привлекут божьих коровок в ваш сад, обеспечивая его здоровье без применения химии и вредных препаратов.

Читать полностью » Зелёная крыша от венгерского садовода: как не только защитить дом, но и создать экосистему сегодня в 4:03

Как один садовод превратил протекающую крышу в зелёный оазис — вы не поверите, что он использовал

Петер Келеченьи из Венгрии создал уникальную зелёную крышу, объединив экологию и эстетику. Узнайте, как он превратил протекающую крышу в экосистему.

Читать полностью » Как правильно использовать ароматические растения для борьбы с крысами — пять простых шагов сегодня в 3:55

Крысы сбегут с вашего участка: три растительных борца с грызунами, о которых вы не знали

Борьба с крысами не требует химии! Узнайте, как чеснок, лук и лаванда помогут вам вернуть безопасный уют на участок, оберегая ваши растения.

Читать полностью » Не дайте сорнякам и вредителям испортить урожай кукурузы — советы от агрономов сегодня в 2:52

Урожай кукурузы под угрозой: спасите его с помощью этих 4 мощных средств

Узнайте, как максимизировать урожай кукурузы: 4 ключевых средства и своевременная защита от болезней и вредителей, которые не оставят шанса соперникам.

Читать полностью » Цветы для поздней посадки: какие выбрать в августе для осеннего цветения сегодня в 1:46

Не теряйте время: 4 цветка, которые стоит посадить в августе для осеннего цветения!

Август — это не конец, а начало цветочного сезона! Эксперты советуют, какие растения посадить прямо сейчас для осеннего и весеннего цветения.

Читать полностью » Лекарственные травы Калмыкии: какие сажать весной и осенью? сегодня в 0:39

Секреты калмыцкой природы: лекарственные растения в вашем саду

Узнайте, как создать цветник из лекарственных растений в Калмыкии и использовать их в быту. Секреты успешного садоводства и фитотерапии в одном месте.

Читать полностью » Константин Крохин рассказал о критериях заброшенности дачи и новых штрафах для владельцев вчера в 23:26

Как сохранить дачный участок и избежать штрафов по новым правилам

С сентября 2025 года в России вводятся новые правила заброшенности дачных участков. Узнайте, какие изменения ждут владельцев.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

В Твери проведена сложная операция при разрыве пищевода у 71-летнего пациента
Спорт и фитнес

Что нельзя делать после татуировки: спорт, бассейн, загар — данные от тренера и Mayo Clinic
Наука и технологии

Приматы появились в холоде: сенсационное открытие ученых
Авто и мото

Российская партия "Зелёные" предложила бесплатную зарядку электромобилей на три года
Дом

Почему я больше не вернусь к накладной мойке - но и врезную выбрал с трудом
Красота и здоровье

Жарка на высоких температурах: эксперт назвал 2 масла, идеально подходящих
Еда

Как приготовить плов с курицей: советы по выбору риса и специй
Еда

Грузинский салат Тбилиси: ингредиенты и способ приготовления от кулинарных экспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru