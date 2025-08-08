Как эти 7 растений восстанавливают вашу почву: секреты азотфиксирующих культур

Азот в почве — это основа для роста растений, поскольку он помогает им формировать аминокислоты. Однако со временем запасы азота в саду могут истощаться. Вместо того чтобы полагаться исключительно на удобрения, эксперты рекомендуют выращивать так называемые азотфиксирующие растения. Они помогают естественным образом восстанавливать питательный баланс почвы. Ведущие садоводы поделились своими любимыми культурами, которые справляются с этой задачей не хуже химии.

Горох (Pisum sativum)

По словам Кэти Джентц, автора книги "Почвопокровная революция", горох заслуженно считается одним из самых эффективных азотфиксирующих растений. Она пояснила, что сажает его весной и осенью не только ради урожая, но и ради оздоровления почвы. После окончания сезона Джентц рекомендует срезать стебли и оставлять их на месте — при разложении они вернут ещё больше питательных веществ обратно в грунт.

Размер: 30-45 см в высоту x 15-30 см в ширину

Условия: яркое солнце, плодородная и дренированная почва

Арахис (Arachis hypogaea)

Хотя арахис чаще ассоциируется с аграрным производством, его можно успешно выращивать и на приусадебном участке. При этом он не требует много пространства. Эта культура нуждается в длительном сезоне — около 140 дней, что делает её подходящей для южных регионов. Арахис формирует стручки под землёй, но, как и все бобовые, обогащает почву азотом.

Размер: 45 см в высоту x 90 см в ширину

Условия: солнечное место, лёгкая песчаная почва с хорошим дренажом

Стручковая фасоль (Phaseolus vulgaris)

Молодые, нежные стручки стручковой фасоли давно популярны среди дачников, но не все знают, что это — одна из форм бобовых. Благодаря симбиозу с грибами, фасоль улучшает поглощение не только азота, но и других микроэлементов, делая почву более плодородной.

Размер: 38-60 см в высоту x 30-45 см в ширину

Условия: солнечный участок, рыхлая, дренированная почва

Кормовые бобы (Vicia faba)

Мастер-садовод Анджела Джадд поделилась, что использует эту культуру для заполнения пустующих грядок в прохладное время года. По её словам, наилучший эффект достигается, если срезать бобы до начала цветения и оставить корневую систему в земле — так она разлагается и обогащает почву. Сами стебли Джадд применяет как сидерат для весеннего посева.

Размер: 60-180 см в высоту x 30 см в ширину

Условия: полное или частичное солнце, рыхлая почва с хорошим дренажем

Клевер (Trifolium repens)

Этот скромный представитель семейства бобовых может заменить газонную траву — особенно там, где гуляют домашние животные. Кэти Джентц пояснила, что клевер хорошо растёт даже на бедной и уплотнённой почве, одновременно обогащая её азотом.

Размер: 10-15 см в высоту x 30 см в ширину

Условия: солнце или полутень, почва практически любого состава

Вигна (Vigna unguiculata)

Известная также как черноглазый горох, вигна радует глаз, разнообразит меню и восстанавливает почву. Анджела Джадд утверждает, что регулярно сажает её на свободных участках летнего сада. По её словам, растение устойчиво к жаре и засухе, а для максимальной пользы рекомендуется срезать его до появления бобов.

Размер: 150-300 см в высоту x 30-90 см в ширину

Условия: яркое солнце, хорошо дренированная почва

Люпин (Lupinus)

Не только бобовые способны фиксировать азот — подтверждение тому люпин. Эти декоративные многолетники радуют цветами в оттенках фиолетового, розового, белого и даже оранжевого. Джентц назвала люпин удачным выбором для тех, кто хочет совместить эстетическое наслаждение с пользой для почвы. Кроме того, это отличное растение для опылителей — оно привлекает пчёл, бабочек и колибри.

Размер: около 60 см в высоту x 30-60 см в ширину

Условия: солнечное место, песчаная, хорошо дренированная почва

Использование азотфиксирующих растений — это не только экологично, но и экономично. Ведь на удобрения можно не тратиться: азот вернётся в почву сам, если выбрать правильные культуры. Эксперты подчёркивают: даже декоративные растения вроде люпина могут принести не меньшую пользу, чем традиционные бобовые.