Американские исследователи разработали инновационную установку для сточных вод

Американские химики разработали новаторскую установку для превращения нитратов из сточных вод в "зеленый" аммиак с помощью электричества. Установка состоит из трех соединенных емкостей, где одна заполнена сточными водами, другая содержит твердый пористый электролит из рутения и меди, а третья содержит частично очищенную воду.

Электролит, применяя электрический ток, инициирует реакции между нитратами и водой, в результате которых образуется аммиак с высокой эффективностью (более 90%).

Важным отличием этого метода является добавление ионов натрия к электролиту, что значительно повышает эффективность и предотвращает образование водорода, проблема которого была характерна для предыдущих подходов. Это открытие может способствовать более чистому производству аммиака, необходимого для удобрений и химикатов, минимизируя при этом выбросы CO2, связанные с традиционным процессом Габера-Боша.

Фото: flickr.com/Oregon State University (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)