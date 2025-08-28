Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Арбуз
Арбуз
© www.pexels.com/ by Lisa from Pexels is licensed under Бесплатное использование
Опубликована сегодня в 2:16

Яркая корка — тёмная сторона: как нитраты превращают арбуз в яд

Врач Глистенкова рассказала, как по внешнему виду определить арбуз с нитратами

Летний символ — арбуз — может быть не только сладким, но и опасным для здоровья. Врач-терапевт клиники "Будь Здоров" Диана Глистенкова в беседе с "Лентой.ру" рассказала, по каким признакам можно определить плод с повышенным содержанием нитратов.

Внешний вид — первый сигнал

"Плод должен быть симметричным, без явных вмятин, трещин, неровностей — это признаки неравномерного роста или возможных повреждений. Кожура должна быть целой, чистой, гладкой, но без излишней глянцевости. Слишком сильная глянцевость может указывать на обилие нитратов", — пояснила врач.

Хороший арбуз отличает:

  • яркий и контрастный рисунок,

  • светлое "земляное пятно" на боку,

  • мякоть яркая, крупинчатая и блестящая.

Что нельзя делать при покупке

Глистенкова предостерегла:

  • не покупайте разрезанные арбузы,

  • избегайте плодов с трещинами и повреждениями кожуры.

Открытая мякоть может быть заражена болезнетворными микроорганизмами и представлять серьёзный риск.

Простые правила безопасности

Чтобы снизить вероятность кишечной инфекции, врач советует тщательно мыть арбуз перед разрезанием тёплой водой, а лучше даже с хозяйственным мылом.

