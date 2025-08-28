Яркая корка — тёмная сторона: как нитраты превращают арбуз в яд
Летний символ — арбуз — может быть не только сладким, но и опасным для здоровья. Врач-терапевт клиники "Будь Здоров" Диана Глистенкова в беседе с "Лентой.ру" рассказала, по каким признакам можно определить плод с повышенным содержанием нитратов.
Внешний вид — первый сигнал
"Плод должен быть симметричным, без явных вмятин, трещин, неровностей — это признаки неравномерного роста или возможных повреждений. Кожура должна быть целой, чистой, гладкой, но без излишней глянцевости. Слишком сильная глянцевость может указывать на обилие нитратов", — пояснила врач.
Хороший арбуз отличает:
-
яркий и контрастный рисунок,
-
светлое "земляное пятно" на боку,
-
мякоть яркая, крупинчатая и блестящая.
Что нельзя делать при покупке
Глистенкова предостерегла:
-
не покупайте разрезанные арбузы,
-
избегайте плодов с трещинами и повреждениями кожуры.
Открытая мякоть может быть заражена болезнетворными микроорганизмами и представлять серьёзный риск.
Простые правила безопасности
Чтобы снизить вероятность кишечной инфекции, врач советует тщательно мыть арбуз перед разрезанием тёплой водой, а лучше даже с хозяйственным мылом.
