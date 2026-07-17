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Овощи
Овощи
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:07

Домашний нитратомер выдает результат за секунды: почему доверять ему вслепую опасно

Доверие к показаниям бытовых нитратомеров часто неоправданно, так как большинство подобных устройств не проходят обязательную сертификацию и поверку. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Жевора в беседе с NewsInfo рассказал о том, почему карманные приборы для домашнего использования дают погрешности и не могут считаться инструментом для объективного анализа продуктов.

Эксперт сравнивает покупку недорогого детектора нитратов с попыткой заменить профессиональное лабораторное оборудование детской игрушкой. Даже для простых процедур по определению кислотности почвы профессионалы выбирают проверенные средства, а не полагаются на сомнительные гаджеты.

"Сложно доверять бытовым приборам, которые не откалиброваны. Если сравнивать с аналитическим прибором, который стоит в лаборатории, то лабораторное оборудование или прибор будут наиболее точны", — отметил профессор.

Важно помнить, что даже профессиональные инструменты требуют регулярного обслуживания и настройки. Специалисты предупреждают: избыток солей и неправильно подобранные ошибки при внесении удобрений могут привести к печальным результатам для урожая, поэтому подход к проверке состава овощей должен быть сугубо научным, а не потребительским.

"Я сравню два градусника: электронный и ртутный. Где более точный прибор? Я ничего не говорю, я просто даю возможность сравнить. Один градус у человека это очень существенная разница, если температуру измерять", — добавил Жевора.

По мнению профессора, использование домашних нитратомеров без проведения калибровки бессмысленно. Любое научное оборудование, наподобие бытовых счетчиков питания для рассады, должно проходить обязательную процедуру поверки. В противном случае пользователь получает случайные цифры, которые могут как завышать, так и занижать реальные показатели.

Проверка состава продуктов требует лабораторных условий, однако дачникам также полезно знать основы агрономии, например, понимать, какие овощи лучше развиваются в простой почве, не требующей излишков минеральных подкормок. Дополнительную информацию о здоровье растений можно найти в руководствах по применению подкормок для рассады.

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Проверено экспертом: Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Елена Малинина, Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородочеству Наталья Полетаева
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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