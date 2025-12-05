Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Собака породы спаниель
Собака породы спаниель
© https://www.freepik.com by master1305
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:33

Нитка, которая спасла жизнь: невероятная история собаки Вольта и его операции по извлечению иголки

Швейная иголка застряла в прямой кишке собаки Вольта — Доктор Питер

Собаки часто способны удивлять своих владельцев, и случай с псом по имени Вольт стал ярким примером того, как удача может сыграть на стороне животного. 5 декабря 2025 года в московскую ветеринарную клинику поступил спаниель, который проглотил швейную иголку, но сумел избежать серьезных травм благодаря необычным обстоятельствам. Об этом сообщает издание "Доктор Питер".

Необычная находка у ветеринара

Когда хозяева Вольта заметили, что питомцу трудно сходить в туалет, они сразу же обратились к ветеринарам. Собака чувствовала дискомфорт, и попытки дефекации не приносили результата. Осмотр, проведенный специалистами, привел к неожиданному открытию: из заднего прохода торчала нитка.

Столь странная находка сразу насторожила врачей. После рентгеновского обследования выяснилось, что на другом конце нитки находилась иголка, застрявшая в прямой кишке. Несмотря на то, что Вольт не подавал явных признаков боли, его состояние требовало немедленного вмешательства.

Уникальный случай для ветеринаров

Как отмечают специалисты, подобные случаи — редкость, но когда инородное тело оказывается в кишечнике животного, важно оперативно вмешаться. В этом случае ветеринары были вынуждены провести небольшую операцию, чтобы извлечь иголку и нитку. В ходе операции не было выявлено повреждений внутренних органов, что стало настоящим везением для Вольта. Ветеринары подчеркнули, что иголка чудом миновала весь желудочно-кишечный тракт собаки, застряв лишь на последнем этапе.

После оперативного вмешательства Вольт быстро восстановился. Уже через несколько часов, под наблюдением врачей, пес был готов вернуться домой вместе с хозяевами. Врачи отметили, что несмотря на необычность ситуации, поведение Вольта после операции было вполне нормальным, что свидетельствовало о его быстром выздоровлении.

Ветеринарное сообщество признало этот случай уникальным. Для большинства собак проглоченные инородные тела представляют серьезную угрозу для здоровья, особенно если они застревают в кишечнике или повреждают внутренние органы. Однако Вольт, по словам специалистов, стал настоящим примером того, как везение может сыграть ключевую роль в спасении жизни животного.

