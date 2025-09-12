Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by DiMonteiro is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Здесь пляжи меняют жизнь: туристы не могут уехать из этого города в Рио

Министерство туризма Бразилии назвало Нитерой одним из главных центров штата Рио

Его называют "улыбающимся городом", и это не случайно. Нитерой, сосед Рио-де-Жанейро, соединённый с ним знаменитым мостом, сочетает современную городскую жизнь с завораживающими видами океана и зелёными холмами. Здесь одинаково ценят и плановую урбанизацию, и природу, которую удалось сохранить даже в черте мегаполиса.

Город с высоким качеством жизни

По данным Atlas Brasil, индекс развития человеческого потенциала в Нитерое ещё в 2010 году составил 0,837 — показатель, относящийся к "очень высоким". Это отражает высокий уровень образования, продолжительность жизни и доходы населения. Благодаря развитой инфраструктуре и системе здравоохранения, город считается одним из лучших для жизни в юго-восточной Бразилии.

Чем Нитерой привлекает туристов

По информации Министерства туризма, Нитерой входит в число главных туристических центров штата Рио-де-Жанейро. Город предлагает отдых на любой вкус: от культурных маршрутов до экологического туризма.

Среди главных достопримечательностей:

  • Музей современного искусства (MAC) — символ города, созданный Оскаром Нимейером.
  • Парк-да-Сидаде — смотровая площадка с видом на Рио, океан и залив Гуанабара.
  • Пляж Итакоатиара — рай для серферов и тех, кто ищет уединение.
  • Крепость Санта-Крус — важный памятник военной истории.
  • Каминью Нимейер — архитектурный маршрут с уникальными проектами мастера.

Климат и лучшее время для поездки

Нитерой находится в зоне тропического саванного климата (по классификации Кёппена: Aw). Среднегодовая температура держится около 24°C, а лето здесь тёплое и влажное.

  • Лето (декабрь-март): лучшее время для пляжей.
  • Осень (апрель-июнь): мягкая погода подходит для прогулок и музеев.
  • Зима (июль-сентябрь): приятный период для гастрономических туров.
  • Весна (октябрь-ноябрь): отличное время для культурных мероприятий.

Тайны и особенности

Нитерой славится тем, что хранит вторую по величине коллекцию работ Оскара Нимейера в мире — уступает лишь Бразилиа. Некоторые пляжи выходят прямо в Атлантический океан, а другие — в залив Гуанабара. Город также считается одним из самых "зелёных" в регионе: здесь много охраняемых природных зон.

Где остановиться

Варианты размещения здесь самые разные — от современных отелей до уютных гостевых домов. Среди популярных отелей можно отметить H Niterói Hotel, Quality Hotel Niterói и романтичный Rассвет Солнечный.

Праздники и события

Жизнь города наполнена культурой.

  • Карнавал в Нитерое радует парадами местных школ самбы.
  • День города (22 ноября) отмечается концертами и фестивалями.
  • В Caminho Niemeyer круглый год проходят выставки и культурные встречи.

