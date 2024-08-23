Иран терпит от Израиля террористические выпады в надежде, что США всё решат

Иран не спешит отвечать на действия Израиля, надеясь на возможность договориться с США и избежать обострения ситуации в регионе. Как сообщает агентство РИА Новости, об этом заявил Семен Багдасаров - руководитель автономной некоммерческой организации "Центр изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии".

По мнению Багдасарова, корпус стражей исламской революции уступает позиции умеренной стороне, которая стремится к мирному урегулированию. Он также отметил, что демократическая партия США будет недовольна, если Иран нападёт на Израиль до президентских выборов. Это может усложнить переговоры, а в случае прихода к власти республиканцев достижение договорённостей станет ещё более сложным.

Вашингтонские предложения вызвали недовольство среди палестинцев, в основном из-за условий, выдвинутых Тель-Авивом. Израиль настаивает на сохранении своих военных в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа с Египтом, создании контрольно-пропускного пункта между северной и южной частями анклава для контроля над передвижениями и сокращении числа заключённых, которых Израиль готов освободить в обмен на заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остаётся непреклонным и убеждён, что палестинцы в конце концов будут вынуждены согласиться на его условия. Однако член политбюро ХАМАС Сухейль аль-Хинди подчеркнул в интервью "Аль-Араби аль-Джадид", что эти три требования для палестинской стороны неприемлемы.

Тем не менее, по данным портала Axios, Вашингтон продолжает оказывать давление на своего союзника, пытаясь склонить его к компромиссу.

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