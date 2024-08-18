Прям, как снег: Nissan тестирует новые покрасочные составы для охлаждения автомобилей

С ноября прошлого года в токийском аэропорту Ханэда проводится испытание автомобиля Nissan NV100, обработанного инновационной краской, способной пассивно снижать температуру.

Это уникальное покрытие эффективно охлаждает машину даже под палящим солнцем, обеспечивая снижение температуры в салоне на 5℃ и на внешней поверхности — на 12℃ по сравнению с обычными автомобилями той же модели.

Компания Nissan не спешит раскрывать детали технологии, поскольку, несмотря на впечатляющие результаты, испытания пока не достигли желаемого успеха. Известно, что краска содержит два типа частиц: одни отражают инфракрасные лучи, уменьшая нагрев, а другие создают электромагнитные волны, которые отводят избыточную энергию в космос. Как именно работает этот механизм, до конца не ясно.

Первая версия покрытия имела толщину 400 микрон, которую удалось уменьшить до 120 микрон, но это все равно значительно больше стандартных 20 микрон обычной автомобильной краски. Для эффективного отражения тепла необходимо отсутствие препятствий, поэтому защитный лак не может быть нанесен поверх краски. Это делает покрытие уязвимым к повреждениям и недолговечным.

Инженеры Nissan работают над созданием более прочного и восстанавливаемого покрытия. Проблема заключается и в цвете: он остается неоднородным и пока доступен только в условно белом оттенке.

Кроме того, процесс нанесения краски возможен только в лабораторных условиях, что отдаляет перспективу создания коммерчески доступного варианта.

Фото: commons. wikimedia.org/Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)