Новый этап сотрудничества: Nissan, Honda и Mitsubishi создают альянс

На днях в японской прессе появилась информация о том, что компания Mitsubishi Motors станет частью этого альянса. Тогда представители фирмы воздержались от комментариев, но теперь стало известно, что это были не слухи: Mitsubishi официально вошла в новый японский альянс. Впрочем, особого выбора у компании Mitsubishi и не было, ведь 34,01% ее акций принадлежит Nissan.
Основными членами новообразованного альянса остаются Nissan и Honda. Именно их руководители провели вчера пресс-конференцию, где озвучили расширенный спектр совместных задач. Главная цель - разработка программного обеспечения для будущих электромобилей, включая системы автономного вождения и искусственного интеллекта. Также соглашение предусматривает создание компонентов - тяговых батарей и универсальных тяговых модулей, объединяющих электромоторы, редукторы и силовую электронику.
Кроме того, было объявлено, что партнеры намерены заниматься «взаимным обменом автомобилями», то есть выпуском одной модели под разными брендами. Это касается не только перспективных электромобилей, но и традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Совместные модели должны появиться уже в ближайшее время, но только на тех рынках, где у компаний есть «пробелы» в модельных рядах. Так что можно ожидать появление автомобилей Nissan с логотипами Honda и наоборот. Неясно только, как к этой инициативе отнесутся в компании Renault, ведь альянс Renault-Nissan-Mitsubishi все еще действует.
Фото: commons.wikimedia.org (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
США продлили разрешение на операции с Мосбиржей и НКЦ до октября
Минфин США продлил лицензию, разрешающую транзакции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД), сообщается на сайте ведомства.
Дональд Трамп сомневается в целесообразности дебатов с Камалой Харрис
Дональд Трамп, бывший президент США, выразил сомнения в целесообразности своего участия в предвыборных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис.
На Земле прогнозируются магнитные бури 3-4 августа
На начало следующей недели ожидается стабилизация геомагнитного поля Земли, как отмечает Михаил Леус, ведущий эксперт метеорологического центра "Фобос".
Владимир Пресняков показал троих рыжеволосых сыновей
Певец Владимир Пресняков поделился фото со своими детьми от двух браков.