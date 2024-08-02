Новый этап сотрудничества: Nissan, Honda и Mitsubishi создают альянс

На днях в японской прессе появилась информация о том, что компания Mitsubishi Motors станет частью этого альянса. Тогда представители фирмы воздержались от комментариев, но теперь стало известно, что это были не слухи: Mitsubishi официально вошла в новый японский альянс. Впрочем, особого выбора у компании Mitsubishi и не было, ведь 34,01% ее акций принадлежит Nissan.

Основными членами новообразованного альянса остаются Nissan и Honda. Именно их руководители провели вчера пресс-конференцию, где озвучили расширенный спектр совместных задач. Главная цель - разработка программного обеспечения для будущих электромобилей, включая системы автономного вождения и искусственного интеллекта. Также соглашение предусматривает создание компонентов - тяговых батарей и универсальных тяговых модулей, объединяющих электромоторы, редукторы и силовую электронику.

Кроме того, было объявлено, что партнеры намерены заниматься «взаимным обменом автомобилями», то есть выпуском одной модели под разными брендами. Это касается не только перспективных электромобилей, но и традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Совместные модели должны появиться уже в ближайшее время, но только на тех рынках, где у компаний есть «пробелы» в модельных рядах. Так что можно ожидать появление автомобилей Nissan с логотипами Honda и наоборот. Неясно только, как к этой инициативе отнесутся в компании Renault, ведь альянс Renault-Nissan-Mitsubishi все еще действует.

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