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  • Опубликована сегодня в 13:39

"АВТОВАЗ" планирует произвести до 10 тысяч автомобилей в Санкт-Петербурге

Автомобилестроительная компания "АВТОВАЗ" намерена возобновить бывший завод Nissan и начать производство 10 тысяч машин во второй половине 2023 года. Из сообщений пресс-службы компании по итогам совещания регионального отедления Союза машиностроителей России известно, что объем выпуска будет зависеть от динамики спроса на россйском автомобильном рынке.

«В 2025-2027 годах выпуск новых автомобилей LADA в Санкт-Петербурге может составить до 50-70 тысяч в год при наличии позитивного тренда на рынке», - говорится в релизе.

Напомним, что Nissan в конце октября 2022 года объявил о решении передать свои российские активы, включая завод, производственные и научно-исследовательские мощности в Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ".

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