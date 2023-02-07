Автомобилестроительная компания "АВТОВАЗ" намерена возобновить бывший завод Nissan и начать производство 10 тысяч машин во второй половине 2023 года. Из сообщений пресс-службы компании по итогам совещания регионального отедления Союза машиностроителей России известно, что объем выпуска будет зависеть от динамики спроса на россйском автомобильном рынке.

«В 2025-2027 годах выпуск новых автомобилей LADA в Санкт-Петербурге может составить до 50-70 тысяч в год при наличии позитивного тренда на рынке», - говорится в релизе.

Напомним, что Nissan в конце октября 2022 года объявил о решении передать свои российские активы, включая завод, производственные и научно-исследовательские мощности в Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ".