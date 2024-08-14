В 2024 году дилерские центры Nissan потеряли около 70% прибыли по сравнению с прошлым годом

У дилеров Nissan в США не очень хороший год. Согласно отчету, опубликованному Automotive News, прибыль упала на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Рыночная доля Nissan составляют 5,8% автомобилей, проданных в Америке, по сравнению с 7,7% пять лет назад. Дилеры, опрошенные Automotive News, говорят, что нынешняя сеть дилеров не может поддерживать себя на основе этой доли рынка, а некоторые говорят, что количество дилерских центров должно быть сокращено до 40 процентов.
Nissan в настоящее время в Америке имеет больше дилеров, чем Honda, Hyundai или Kia. Закрытие неэффективных дилерских центров, в теории, дало бы шанс более крупным магазинам выжить, а более мелким, успешным дилерам - расшириться.
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