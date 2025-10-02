Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Nissan Z Nismo
Nissan Z Nismo
© commons.wikimedia.org by Kazyakuruma is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:36

Nissan Z идёт на прорыв: как японское купе сместило легенду Supra с пьедестала

Nissan Z обогнал Toyota GR Supra по продажам в США в январе–сентябре 2025 года

Американский рынок спортивных автомобилей переживает заметные изменения. Одним из главных событий последних месяцев стала уверенная победа Nissan Z над Toyota GR Supra. Новое поколение Z демонстрирует впечатляющий рост продаж и меняет расстановку сил среди японских спорткупе на территории США.

В период с января по сентябрь 2025 года дилеры Nissan продали 4822 автомобиля Z, что вдвое превышает результат предыдущего года. Для сравнения, Toyota GR Supra нашла всего 2009 покупателей за тот же период, а ее продажи продолжают снижаться. Еще в начале 2024 года разрыв между моделями был минимальным: 3164 проданных Z против 2615 Supra, но уже к осени 2025 года преимущество Nissan стало очевидным. При этом обе машины пока уступают по популярности Ford Mustang, который за три квартала разошелся тиражом 32 800 экземпляров. Тем не менее, для Z это уже значительное достижение.

Причины успеха Nissan Z

Главным фактором популярности нового Z является разумная ценовая политика. Базовая версия Z Sport оценивается в 42 970 долларов, а топовая комплектация Performance с расширенными опциями стоит 52 970 долларов. Toyota Supra в стартовой версии 3.0 предлагается минимум за 57 500 долларов, а премиальная версия достигает 60 650 долларов. Даже спортивная модификация Z Nismo дешевле финальной версии Supra MkV.

Важным преимуществом Z является и техническая начинка. Базовый вариант предлагает 400 л. с., что заметно больше 258 л. с. у младшей Supra. Усиление 2-литрового двигателя Supra не смогло удержать интерес покупателей при цене выше 45 тысяч долларов. Таким образом, сочетание мощности и стоимости делает Nissan Z привлекательным выбором для энтузиастов.

Сравнение Nissan Z и Toyota Supra

Параметр Nissan Z Sport / Performance Toyota GR Supra 3.0 / Premium
Продажи за 9 мес 2025 4822 2009
Базовая цена, $ 42 970 57 500
Топовая цена, $ 52 970 60 650
Мощность, л. с. 400 258
Специальные версии Z Nismo Supra MkV

Как выбрать спорткупе шаг за шагом

  1. Определите бюджет. Z предлагает более доступные варианты без значительных потерь в мощности.

  2. Оцените потребности в динамике. Для любителей скорости базовый Z обеспечит впечатляющий запас мощности.

  3. Сравните комплектации. Топовые версии Z включают премиальные опции, которые в Supra доступны только за большую цену.

  4. Учитывайте будущее модели. Supra, по слухам, прекратит производство в начале 2026 года, а Z продолжает наращивать популярность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор Supra из-за бренда, несмотря на высокую цену.

  • Последствие: переплата при меньшей мощности.

  • Альтернатива: Nissan Z, который сочетает доступную цену и мощный двигатель.

А что если…

Если Toyota решит полностью заменить Supra, это создаст дополнительный интерес к Z, который уже закрепился как более доступное и динамичное японское спорткупе. Коллекционеры и энтузиасты могут обратить внимание на старые Supra, но массовый рынок, скорее всего, сместит фокус на Nissan.

FAQ

Как выбрать между Nissan Z и Toyota Supra?
Выбирайте исходя из бюджета, мощности и желаемого уровня оснащения.

Сколько стоит базовая версия Z?
Базовая комплектация Z Sport стоит 42 970 долларов.

Что лучше для энтузиаста скорости?
Базовый Z предлагает 400 л. с., что заметно больше, чем у младшей Supra.

Интересные факты

  1. Nissan Z возвращается на американский рынок с преемственностью классического Z, известного с 1969 года.

  2. Продажи Supra снижаются уже второй год подряд, несмотря на усилия по модернизации двигателя.

  3. Любители тюнинга ценят Z за доступность и потенциал для модификаций.

Исторический контекст

  1. Появление Nissan Z в конце 60-х стало началом легенды японских спорткупе в США.

  2. Toyota Supra MkIV в 1990-х стала символом скорости и стиля.

  3. Новое поколение Z продолжает традицию, объединяя классический дух и современные технологии.

