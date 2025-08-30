Nissan Z Nismo с механикой: почему поклонники традиционного драйва уже не могут дождаться 2027 года

Nissan анонсировала, что ожидаемая версия спортивного автомобиля Z Nismo с механической коробкой передач будет выпущена не раньше 2027 года. Это решение стало значимой вехой для всех поклонников автомобилей с "чистым" драйвом, так как на данный момент в США доступна лишь стандартная версия Z с механической трансмиссией. Однако более мощная версия Nismo на данный момент предлагается только с 9-ступенчатым автоматом.

Председатель Nissan Americas Кристиан Менье сообщил об этом в подкасте Automotive News. Он отметил, что версия с механической коробкой передач находится в планах компании и, вероятно, будет доступна для покупателей в ближайшие годы. Стоит напомнить, что ранее, в 2023 году, компания не исключала возможность выпуска трехпедальной версии модели, если спрос окажется высоким. Видимо, этот интерес оправдался, и сейчас компания готова предложить такую версию для более требовательных водителей.

Заявление Менье также проливает свет на планы компании по производству Z Nismo с механической коробкой, несмотря на отсутствие такой модели в предварительных заказах на 2026 год. Это, скорее всего, означает, что официальная премьера машины состоится не раньше 2027 года, когда выйдет модель следующего модельного года.

Сейчас реакция на новость от текущих владельцев Z-версий разная. Одни выражают сожаление, что уже приобрели автомобиль с автоматической трансмиссией, в то время как другие говорят о готовности обменять свои текущие автомобили на новый Z Nismo с "механикой". Такой ход имеет логичное объяснение: многие автолюбители ценят возможность управлять спортивным автомобилем с традиционной коробкой передач, что способствует большему драйву и ощущению контроля над автомобилем.

Кроме того, Nissan не ограничивается только выпуском новых моделей Z. Компания также анонсировала другие интересные новинки, включая кроссовер Rogue e-Power, который будет использовать систему последовательного гибрида. Эта модель станет еще одним шагом в развитии гибридных технологий. Есть также вероятность, что в будущем появится и более мощная версия этого кроссовера — Rogue Nismo, который ранее дебютировал в Японии как X-Trail Nismo. Эти изменения показывают, что компания активно развивает свой модельный ряд, ориентируясь на различные потребности покупателей.

Не исключено, что Nissan готовит и специальные серии для модели Z. Это могло бы стать логичным шагом на фоне завершения производства культового спорткара R35 GT-R, которое состоялось на прошлой неделе. Теперь именно Z, в Японии известный как Fairlady Z, остается главным спортивным автомобилем в линейке бренда. Ожидается, что с выходом новых моделей и специальных серий Z сохранит свою популярность среди автолюбителей и поклонников спортивных машин.