Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Nissan Z Nismo
Nissan Z Nismo
© commons.wikimedia.org by Kazyakuruma is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:05

Nissan Z Nismo с механикой: почему поклонники традиционного драйва уже не могут дождаться 2027 года

Версия Z Nismo с механикой от Nissan будет выпущена не раньше 2027 году

Nissan анонсировала, что ожидаемая версия спортивного автомобиля Z Nismo с механической коробкой передач будет выпущена не раньше 2027 года. Это решение стало значимой вехой для всех поклонников автомобилей с "чистым" драйвом, так как на данный момент в США доступна лишь стандартная версия Z с механической трансмиссией. Однако более мощная версия Nismo на данный момент предлагается только с 9-ступенчатым автоматом.

Председатель Nissan Americas Кристиан Менье сообщил об этом в подкасте Automotive News. Он отметил, что версия с механической коробкой передач находится в планах компании и, вероятно, будет доступна для покупателей в ближайшие годы. Стоит напомнить, что ранее, в 2023 году, компания не исключала возможность выпуска трехпедальной версии модели, если спрос окажется высоким. Видимо, этот интерес оправдался, и сейчас компания готова предложить такую версию для более требовательных водителей.

Заявление Менье также проливает свет на планы компании по производству Z Nismo с механической коробкой, несмотря на отсутствие такой модели в предварительных заказах на 2026 год. Это, скорее всего, означает, что официальная премьера машины состоится не раньше 2027 года, когда выйдет модель следующего модельного года.

Сейчас реакция на новость от текущих владельцев Z-версий разная. Одни выражают сожаление, что уже приобрели автомобиль с автоматической трансмиссией, в то время как другие говорят о готовности обменять свои текущие автомобили на новый Z Nismo с "механикой". Такой ход имеет логичное объяснение: многие автолюбители ценят возможность управлять спортивным автомобилем с традиционной коробкой передач, что способствует большему драйву и ощущению контроля над автомобилем.

Кроме того, Nissan не ограничивается только выпуском новых моделей Z. Компания также анонсировала другие интересные новинки, включая кроссовер Rogue e-Power, который будет использовать систему последовательного гибрида. Эта модель станет еще одним шагом в развитии гибридных технологий. Есть также вероятность, что в будущем появится и более мощная версия этого кроссовера — Rogue Nismo, который ранее дебютировал в Японии как X-Trail Nismo. Эти изменения показывают, что компания активно развивает свой модельный ряд, ориентируясь на различные потребности покупателей.

Не исключено, что Nissan готовит и специальные серии для модели Z. Это могло бы стать логичным шагом на фоне завершения производства культового спорткара R35 GT-R, которое состоялось на прошлой неделе. Теперь именно Z, в Японии известный как Fairlady Z, остается главным спортивным автомобилем в линейке бренда. Ожидается, что с выходом новых моделей и специальных серий Z сохранит свою популярность среди автолюбителей и поклонников спортивных машин.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Удаление битума с автомобиля: какие средства использовать, а от каких лучше отказаться сегодня в 13:17

Запрещённые методы: что точно нельзя использовать для удаления битума с машины

Битум на кузове — неприятность, с которой сталкивается каждый автолюбитель. Узнайте, какие ошибки стоит избегать при его удалении и как правильно очистить машину.

Читать полностью » Автоэксперты назвали главные способы снизить расход топлива без затрат сегодня в 13:11

Современные автомобили учат водителей ездить экономно — но не все слушают

Как реально снизить расход топлива? Проверенные советы о стиле вождения, шинах, скорости и аэродинамике — и список мифов, в которые не стоит верить.

Читать полностью » Утопленники на вторичке: как визуально и с помощью диагностики распознать повреждённый автомобиль сегодня в 11:10

Проблемы, которые вы не увидите, но которые могут сделать ваш автомобиль смертельно опасным

Как распознать "утопленника" и избежать покупки проблемного автомобиля? Рассказываем о ключевых признаках и способах диагностики, чтобы защитить ваши деньги и безопасность.

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, как восстановить ключ с иммобилайзером и без него сегодня в 13:01

Потерять ключ проще, чем восстановить: парадокс современного автопрома

Что делать, если потеряли ключи от машины? Всё зависит от типа автомобиля: от простого дубликата до дорогой перепрошивки у дилера.

Читать полностью » Проверка ОСАГО по госномеру: инструкция на сайте Национальной страховой системы сегодня в 12:53

Один клик, который спасает от проблем с ДТП: как проверить ОСАГО онлайн

Перед оформлением ДТП по европротоколу проверьте ОСАГО. Рассказываем, как бесплатно узнать действительность полиса по номеру авто, VIN или правам.

Читать полностью » Запах бензина не всегда указывает на его качество: советы эксперта по топливу сегодня в 11:04

Вредный миф: можно ли доверять своему носу при выборе топлива

Можно ли определить некачественное топливо по запаху? Эксперт объяснил, почему запах бензина не всегда говорит о его качестве и как избежать проблем с топливом.

Читать полностью » 5 технологий из автоспорта, которые изменили серийные автомобили сегодня в 10:53

От гонок до дорог: как улучшение машин на трассах спасает водителей в городе

От дисковых тормозов до углепластика — рассказываем, как гоночные технологии изменили автомобили, став основой для безопасности и комфорта на дорогах.

Читать полностью » Автоэксперты назвали главные признаки проблемного двигателя при покупке машины с пробегом сегодня в 10:49

Три красных флага, которые выдают проблемы двигателя за минуту

Проверка двигателя при покупке подержанного авто может сберечь сотни тысяч рублей. Какие признаки укажут, что от сделки лучше отказаться?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Учёные обнаружили: добросовестные люди показывают лучшие результаты в аэробных и силовых тестах
Еда

Эксперты рассказали, какие сочетания продуктов могут быть вредны для здоровья
ЮФО

Пожарные спасли четыре жилых дома от крупного пожара в Ростовской области
Питомцы

Специалисты назвали способы снизить тревогу кошки при использовании переноски
Наука и технологии

Археологи обнаружили римские ботинки размером 48 у Адрианова вала
Садоводство

Агрономы советуют высевать сидераты и бобовые после уборки картофеля
УрФО

В Екатеринбурге состоялся прощальный матч хоккеиста Павла Дацюка с участием звезд НХЛ
СЗФО

В Петербурге планируют масштабный ремонт мостов в 2026 году
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru