Самостоятельное переключение передач снова в моде — Nissan подогрел интерес к Z Nismo

Спортивные автомобили всегда вызывали особый интерес у поклонников динамики и чистого удовольствия от вождения. Для многих ценителей машин с характером наличие "механики" — это не просто опция, а обязательный элемент, без которого впечатления от управления кажутся неполными. Именно поэтому новость о том, что Nissan готовится добавить в Z Nismo механическую коробку передач, вызвала оживлённую реакцию.

Почему поклонники ждали именно "механику"

Когда в 2023 году на рынке появился Nissan Z Nismo, он сразу привлёк внимание тех, кто ценит японские спорткары. Однако у модели нашлись и критики: автомобиль предлагался только с 9-ступенчатым "автоматом". Для повседневной езды такой вариант удобен, но для настоящих энтузиастов подобное решение казалось компромиссом.

Многие фанаты модели не скрывали своего разочарования. Они ожидали от машины большего вовлечения в процесс вождения, когда каждая смена передачи ощущается физически, а не передаётся электроникой. Добавление третьей педали в спорткар воспринимается как возвращение к истокам классического драйва.

Что изменится в новой версии

Американское подразделение компании подтвердило, что механическая коробка передач всё-таки появится. Представитель Nissan пояснил, что инженеры Nismo доработали её специально под характер купе. Ожидается, что речь идёт о 6-ступенчатой трансмиссии, которая уже используется в других моделях бренда, но здесь она получит переработанные передаточные числа.

Такой подход позволит максимально раскрыть потенциал установленного под капотом 3-литрового битурбо V6. Его мощность достигает 420 л. с., а крутящий момент равен 521 Н*м. Прибавим сюда жёсткую подвеску, усиленные тормоза и дифференциал повышенного трения — и получаем автомобиль, созданный для настоящего удовольствия за рулём.

Почему это важно для рынка

Не все конкуренты Nissan Z Nismo предлагают "механику". Например, многие спортивные купе сопоставимого уровня доступны исключительно с автоматическими коробками. Поэтому появление версии с МКПП станет важным преимуществом для японской модели.

Для части покупателей возможность самостоятельно переключать передачи — ключевой фактор при выборе спорткара. Это не просто техника, а эмоции, которые невозможно заменить никакими электронными ассистентами. К тому же, наличие механики повышает привлекательность модели на фоне соперников.

Сроки появления

Официальных дат выхода версии с "механикой" пока нет. Представители компании лишь подчеркнули, что обновлённый вариант купе появится "в ближайшее время". При этом каких-то иных доработок у модели ожидать не стоит — речь идёт именно о расширении выбора трансмиссий.